Neoenergia invertirá US$600 millones en la mejoría de red eléctrica

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El plan de inversiones contempla la construcción y ampliación de cinco subestaciones, la instalación de 132 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y el refuerzo de la infraestructura eléctrica.

Por Agencia EFE Neoenergia, filial de Iberdrola, anunció que invertirá 3.100 millones de reales (unos US$600 millones) hasta 2030 en la ampliación, modernización y digitalización de la red eléctrica de Brasilia. La inversión es un 118 % superior a la realizada en los cuatro años anteriores y beneficiará a los más de 1,3 millones de clientes de Neoenergia Brasilia, según un comunicado difundido por la empresa.

El plan de inversiones contempla la construcción y ampliación de cinco subestaciones, la instalación de 132 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión y el refuerzo de la infraestructura eléctrica. Neoenergia afirmó que, fruto de las inversiones del último ciclo, consiguió reducir en un 36 % la duración de los cortes de suministro eléctrico entre 2021 y 2025, logrando situarse por debajo del límite máximo establecido por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para el año pasado. El anuncio de Neoenergia se produce dos semanas después de que un tribunal de Brasilia ordenara a la distribuidora la adopción de medidas urgentes para resolver los fallos crónicos en el suministro de energía eléctrica en la capital brasileña.