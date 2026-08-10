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Costa Rica y Panamá lideran en la región el Índice Global de Reubicación 2026

El Índice Global de Reubicación de Rumavi compara 192 países mediante 24 métricas y seis perfiles de movilidad. Costa Rica ocupa el puesto 20 del ranking general y Panamá el 23; ambos escalan con fuerza cuando la evaluación se concentra en jubilados y nómadas digitales.

Por: Revistaeyn.com Costa Rica y Panamá se consolidan como los destinos centroamericanos mejor posicionados para quienes evalúan mudarse a otro país, según la edición 2026 del Índice Global de Reubicación de Rumavi. En la clasificación general, Costa Rica aparece en el puesto 20 entre 192 países, con 68,7 puntos sobre 100, mientras Panamá ocupa la posición 23, con 68,3 puntos. El resultado regional cambia todavía más cuando el índice adapta la ponderación al perfil del potencial residente. Panamá sube al segundo lugar mundial para jubilados y al 14 para nómadas digitales. Costa Rica se coloca quinta para retirados y 16 para trabajadores remotos. En contraste, ambos pierden posiciones en la categoría de emprendedores: Costa Rica baja al puesto 60 y Panamá al 63. La medición, cuya metodología está fechada el 30 de junio de 2026, ganó visibilidad en medios latinoamericanos a comienzos de agosto. No es un indicador de un organismo multilateral ni una encuesta de percepción: es una clasificación elaborada por Rumavi, una firma privada de asesoría en reubicación con foco operativo en el sudeste asiático.

Qué mide el Índice Global de Reubicación

Rumavi evalúa 192 países y territorios con 24 métricas agrupadas en cuatro pilares: finanzas e impuestos; habitabilidad y salud; seguridad y estabilidad; y asentamiento y oportunidades. Cada variable se normaliza en una escala de cero a 100, en la que una cifra mayor representa una condición más favorable para quien se muda. Luego, el mismo conjunto de datos se pondera de seis maneras para producir rankings dirigidos al público general, jubilados, nómadas digitales, familias, emprendedores y personas que priorizan la eficiencia fiscal. La ponderación explica por qué un país puede obtener resultados muy distintos según la categoría. Para los nómadas digitales tienen más peso el costo de vida, la infraestructura digital y el tratamiento de los ingresos obtenidos en el exterior. Para los jubilados predominan la calidad y el costo de la atención médica, la seguridad cotidiana, el costo de vida y la tributación de ingresos extranjeros. En el caso de las familias, la seguridad vial y cotidiana, la educación y la salud ganan importancia; para los emprendedores, pesan más el ecosistema de startups, las oportunidades de negocio, la infraestructura digital y el Estado de derecho. El índice también concede una bonificación adicional de hasta cuatro puntos a los países con programas específicos y accesibles para jubilados o trabajadores remotos. Panamá recibe cuatro puntos por su visa de pensionado y Costa Rica obtiene dos por su programa de pensionados. Ese ajuste puede mover varios puestos a países cuyos puntajes se encuentran muy próximos.

América Latina y el Caribe: Costa Rica, Panamá y Uruguay sobresalen

Si se toma la definición amplia de América Latina y el Caribe utilizada en las coberturas regionales, San Cristóbal y Nieves encabeza la zona y ocupa el octavo puesto mundial, con 70,3 puntos. Le siguen Costa Rica, Antigua y Barbuda, Panamá y Uruguay. Después aparecen Barbados, Paraguay, Chile, Belice y Bahamas. La inclusión de varias economías caribeñas es relevante porque sus ventajas tributarias elevan su desempeño. Rumavi otorga un peso importante al impuesto sobre la renta, al tratamiento de los ingresos extranjeros y a los gravámenes sobre capital y patrimonio. Por eso la lista regional no debe interpretarse simplemente como una clasificación de “calidad de vida”. Entre los países latinoamericanos continentales, Costa Rica es el mejor ubicado en la clasificación general. Rumavi destaca su sistema tributario territorial, los derechos de propiedad para extranjeros y la facilidad de acceso a visas. Sus puntuaciones más débiles corresponden al ecosistema de startups, las oportunidades de negocio y la seguridad cotidiana.

Panamá combina un sistema tributario territorial, el uso del dólar, acceso de extranjeros a la propiedad y vías de residencia que favorecen especialmente a los pensionados. El índice le asigna un desempeño alto en finanzas e impuestos, pero señala como contrapesos el riesgo climático y las bajas calificaciones en oportunidades empresariales y ecosistema emprendedor. Uruguay ocupa el puesto 35 global, con 67,4 puntos, y se mantiene como la referencia sudamericana del índice. Paraguay y Chile completan el grupo de países continentales de la región incluido entre los diez primeros de América Latina y el Caribe.

Brecha centroamericana cambia según quién quiere mudarse

El mapa centroamericano muestra tres grupos. Costa Rica y Panamá forman la primera línea, con posiciones dentro del top 25 mundial. Belice aparece en un segundo nivel, en el puesto 58 general, y obtiene su mejor resultado entre jubilados, en la posición 36. La propia plataforma califica como “limitada” la cobertura de datos de Belice, por lo que su resultado debe leerse con mayor cautela. El Salvador ocupa el puesto 70 general y mejora al 38 para jubilados y al 47 para nómadas digitales. Sus fortalezas, según Rumavi, son el bajo costo relativo, el tratamiento favorable de los ingresos extranjeros y la propiedad para no ciudadanos. Sus mayores debilidades están en educación, oportunidades de negocio y desarrollo de startups. Guatemala se sitúa en la posición 98; Nicaragua, en la 99; y Honduras, en la 101. Los tres mejoran cuando se priorizan costo de vida, vivienda y tributación de ingresos extranjeros, pero retroceden en las categorías de familias y emprendedores. En Honduras pesan la seguridad cotidiana y la vulnerabilidad climática; en Nicaragua, el sistema bancario, el riesgo climático y el débil ecosistema de startups; y en Guatemala, la educación y la infraestructura empresarial. El Índice de Reubicación deja una señal clara para la región: las ventajas fiscales, la vivienda relativamente asequible y los ingresos generados fuera del país ayudan a Centroamérica, sobre todo entre retirados y trabajadores remotos. Sin embargo, la educación, la seguridad, el riesgo climático, la capacidad institucional y la profundidad de los ecosistemas empresariales limitan su competitividad para familias y fundadores de empresas.

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