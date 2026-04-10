Congreso de Honduras aprueba un juicio político contra funcionarios electorales

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Los funcionarios electorales están acusados por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, durante los procesos electorales de 2025.

Por Agencia EFE El Congreso Nacional de Honduras aprobó que se abra un juicio político contra cuatro funcionarios electorales implicados en las polémicas elecciones primarias e internas del 9 de marzo y las generales del 30 de noviembre de 2025. La decisión fue aprobada en una sesión marcada por el rechazo de la bancada del ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con algunos de sus 35 diputados sonando silbatos, lo que no impidió la lectura de las denuncias contra los cuatro funcionarios, entre ellos Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros propietarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los otros tres funcionarios denunciados para un juicio político son Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez. Otra magistrada suplente del TJE, Karen Rodríguez, que también fue denunciada para abrirle juicio político, renunció para no someterse a ese proceso. El magistrado Marlon Ochoa, de Libre, quien durante los procesos electorales de 2025 mantuvo una confrontación con sus compañeras consejeras del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette López. del ahora oficialista Partido Nacional, rechazó las acusaciones y dijo que el juicio político en su contra es una "ofensa brutal contra la democracia hondureña".