Costa Rica en último mes de campaña 2026, los indecisos son la clave

POR EFE

Costa Rica entró este jueves en el último mes de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, proceso en el que los indecisos jugarán un papel clave, ya que suman cerca del 40 % de los decididos a votar según las encuestas.

Entre el 16 de diciembre pasado y este 1 de enero rige una veda navideña establecida en la legislación para la difusión de propaganda, así como para la celebración de reuniones y otras actividades proselitistas en vías o lugares públicos.

Durante este periodo, los 20 candidatos presidenciales inscritos para estas elecciones solamente estaban habilitados para difundir tres mensajes navideños, de acuerdo con la reglamentación emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A partir del viernes 2 de enero los candidatos podrán retomar las actividades de campaña y se prevé que durante este mes se intensifiquen los debates en los principales medios de comunicación, en donde los aspirantes tendrán la misión de reafirmar sus apoyos y de convencer a los indecisos, que rondan el 40 % según las encuestas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.