Costa Rica: candidatos presidenciales firman compromiso ético por la democracia y respeto

Centroamérica & Mundo

El próximo 1 de febrero los costarricenses acudirán a las urnas para escoger al presidente y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

POR EFE Candidatos a la Presidencia y la Vicepresidencia de Costa Rica firmaron este viernes un pacto para combatir la desinformación y los discursos de odio durante la campaña rumbo a las elecciones del próximo 1 de febrero. El Pacto Ético Interpartidario Sitio Mata 2026 busca reafirmar el compromiso de los aspirantes y partidos políticos con la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en Costa Rica, así como promover una campaña electoral bajo los principios de integridad, honestidad, respeto y libertad de expresión, y acatar la autoridad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Entre los puntos del pacto se encuentra el compromiso de "actuar con respeto durante los debates y la campaña electoral y no utilizar lenguaje ofensivo o polarizador ni discursos de odio", así como "centrar las campañas en propuestas, no en ataques personales". Los signatarios también se comprometen a "rechazar el uso de perfiles falsos, troles y bots, así como la difusión de noticias falsas" y "todo tipo de violencia política". El pacto fue firmado por diez candidatos presidenciales y nueve candidatos a la Vicepresidencia, para un total de 19 partidos. La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, resaltó que el documento es "valioso", ya que se trata de "una promesa pública de autocontención y respeto" y de "elevar el tono del debate para que los ciudadanos puedan comparar ideas, contrastar propuestas y decidir libremente". "Se trata de que la campaña electoral sea lo que debe ser: una gran conversación nacional sobre el futuro de Costa Rica y no un campo de batalla donde se desdibuje la verdad", afirmó.