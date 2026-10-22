Empresas & Management

Costa Rica reúne a más de 400 líderes globales para trazar el futuro de la inversión extranjera

El IX Congreso de Zonas Francas reúne a más de 400 participantes para analizar las condiciones que necesita el país para captar nuevos proyectos y fortalecer las operaciones existentes hacia 2030.

Por: Revistaeyn.com La disponibilidad de talento especializado, el suministro eléctrico a tarifas competitivas y la productividad son algunos de los factores que Costa Rica debe atender para atraer y retener inversión extranjera directa. Estos temas forman parte del IX Congreso de Zonas Francas, que se celebra este 22 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Organizado por la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (AZOFRAS), junto con la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el encuentro reúne a más de 400 empresarios, autoridades, expertos y tomadores de decisiones nacionales e internacionales. La discusión se desarrolla en un contexto de cambios geopolíticos y comerciales, en el que las multinacionales revisan sus estrategias de expansión, diversifican sus cadenas de suministro y comparan las condiciones de los países donde podrían establecer o ampliar operaciones. “La competitividad al 2030 se define hoy”, señaló Ronald Lachner, presidente de AZOFRAS. A su juicio, los próximos cuatro años serán determinantes para la capacidad del país de atraer actividades de alto valor agregado y generar empleo.

Costos y condiciones para invertir

La agenda del congreso examina la transformación de las estrategias corporativas y de las cadenas globales de suministro, así como los factores que inciden en la competitividad del régimen de zonas francas. Entre ellos figuran los salarios, las cargas sociales y la relación de estos costos con la productividad. También se analiza la necesidad de contar con suficiente energía eléctrica a tarifas competitivas para las actividades productivas. La gobernanza regulatoria y los incentivos de nueva generación completan la discusión sobre las herramientas para fortalecer la inversión e identificar nuevos nichos de mercado.

Según Laura López Salazar, gerente general de PROCOMER, el régimen de zonas francas alcanzó en 2025 un máximo histórico de casi 200.000 empleos directos, con salarios que, en promedio, duplican los del sector privado nacional. La funcionaria vinculó la continuidad de esas oportunidades con la preparación de los trabajadores. “Debemos preparar el talento que las empresas necesitan hoy y necesitarán en el futuro”, afirmó.

Inteligencia artificial y formación especializada