¿Cómo es la Costa Rica que heredará el próximo gobierno y cuáles serán las prioridades?

El próximo Ejecutivo probablemente tendrá un Congreso más alineado, lo que reduciría el riesgo de parálisis institucional y facilitaría la aprobación de reformas y financiación externa pendientes en el periodo actual.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com A menos de una semana antes de las elecciones generales del 1 de febrero, la escena política costarricense muestra una clara ventaja para la candidata del partido gobernante, Laura Fernández, que se presenta por la centroderecha del gobernante el Partido Pueblo Soberano (PPSO) con el apoyo del presidente saliente, Rodrigo Chaves. Las encuestas situaban a Fernández consistentemente por encima del umbral del 40 % de intención de voto (una condición necesaria para evitar una segunda vuelta) y muy por encima de Álvaro Ramos, el candidato de centroizquierda del Partido de la Liberación Nacional (PLN) con un promedio de 7 % de intención de votos.

Esta actuación consolida la estrategia de continuidad del proyecto político de Chaves, quien, tras la suspensión de su partido original (PPSD), promovió la candidatura de Fernández desde una nueva plataforma. La seguridad se ha convertido en el tema dominante de la campaña, tras un tercer año consecutivo de altos niveles de homicidios, con 865 asesinatos en 2025 (16,1 por cada 100.000 habitantes), casi igualando las cifras de 2024 y una percepción pública marcadamente negativa, La ola de violencia en Costa Rica persiste, situándola como el segundo país más violento de Centroamérica, por debajo de Honduras (21,5 por cada 100.000 habitantes) y al nivel de Guatemala (16,1 por cada 100.000 habitantes), desplazando otros temas de la agenda electoral como la economía. Según un análisis de Grupo EMFI, a diferencia de la administración de Chaves, el próximo ejecutivo probablemente tendrá un Congreso más alineado, lo que reduciría el riesgo de parálisis institucional y facilitaría la aprobación de reformas y financiación externa pendientes en el periodo actual. "La agenda del nuevo gobierno estará dominada por la seguridad pública, con prioridad en la implementación de la prisión de alta seguridad, el fortalecimiento policial y la cooperación regional contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, las reformas en empleo público, gestión del gasto y simplificación regulatoria podrían reanudarse, ahora con mayor viabilidad política", señala Grupo EMFI.

RIESGO POLÍTICO

Sin embargo, el principal riesgo político en este escenario es que una mayor gobernanza formal irá acompañada de menos fricciones institucionales, lo que podría debilitar los mecanismos tradicionales de control y deliberación. En un entorno marcado por la presión social ante la inseguridad, el poder ejecutivo podría encontrar un amplio apoyo para políticas excepcionales o la ampliación de poderes, lo que abriría debates sobre el equilibrio entre la eficacia estatal y las garantías legales. "Así, el próximo gobierno se enfrentará al reto de traducir la demanda pública de orden en políticas sostenibles, sin erosionar los contrapesos que históricamente han distinguido al sistema institucional costarricense", indica Grupo EMFI. Una administración Fernández heredaría "cinco años de consolidación fiscal y crecimiento sostenido, sustentados por el sólido desempeño de las zonas francas y una sólida inversión extranjera directa". Bajo la línea base, Grupo EMFI proyecta un superávit primario del 1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB), un déficit global del 3,5 % del PIB y un crecimiento real del PIB del 4,4 % en 2026.