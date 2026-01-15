Centroamérica & Mundo

Elecciones Costa Rica: conozca quiénes son los candidatos y sus principales propuestas

A dos semanas de las elecciones (1 de febrero), Costa Rica —históricamente una de las democracias más estables de América Latina— enfrenta un escenario inédito: una contienda con 20 candidatos presidenciales, fuerte polarización, creciente preocupación por la seguridad y un debate abierto sobre el equilibrio de poderes.

Por revistaeyn.com El próximo 1 de febrero de 2026, 3,7 millones de costarricenses acudirán a las urnas para elegir presidente y renovar el Congreso. El proceso ocurre en un clima inusual para el país: aumento de la violencia ligada al narcotráfico, choque entre poderes del Estado y una oferta electoral fragmentada en 20 candidaturas, reflejo del desgaste de los partidos tradicionales y de la volatilidad del electorado.

Aunque el presidente Rodrigo Chaves no puede reelegirse, su figura atraviesa la campaña. El oficialismo defiende una agenda de autoridad y ejecución, mientras la oposición advierte sobre riesgos institucionales. En ese marco, cinco candidaturas concentran la mayor atención y estructuran el debate público. QUIEN ES QUIEN

Laura Fernández: continuidad del oficialismo y Estado con autoridad (Partido Pueblo Soberano)

Exministra y figura central del actual gobierno, Laura Fernández representa la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves. Su propuesta parte de un diagnóstico claro: el Estado perdió control territorial y capacidad de ejecución.

En su plan de gobierno, Fernández propone una agenda de mano dura en seguridad, con énfasis en inteligencia, tecnología y reforma del sistema penitenciario, incluida la construcción de una megacárcel de alta seguridad. En economía, prioriza eficiencia del gasto, atracción de inversiones y simplificación administrativa. Mientras, sus críticos advierten sobre una posible concentración de poder, Fernández sostiene que sin autoridad estatal no hay desarrollo. “El Estado debe recuperar el control efectivo del territorio y ejercer su autoridad para garantizar seguridad, crecimiento económico y bienestar social”, afirma su plan presentado ante el TSE.

Álvaro Ramos: institucionalidad y reconstrucción del consenso (Partido Liberación Nacional - PLN)

El economista Álvaro Ramos encabeza el intento del PLN por volver al poder tras la derrota de 2022. Su discurso se apoya en la defensa de la institucionalidad democrática y en la recuperación de políticas públicas tradicionales en salud, educación y seguridad.

Ramos propone sumar 6.000 policías, fortalecer fronteras y modernizar la gestión de seguridad, pero desde un enfoque institucional, sin romper equilibrios entre poderes. En economía, plantea crecimiento con inclusión y sostenibilidad fiscal. Su candidatura interpela directamente al oficialismo. “Costa Rica necesita una democracia que resuelva los problemas de la gente con instituciones fuertes y políticas públicas eficaces”, sostiene su programa.

Juan Carlos Hidalgo: reformas estructurales y liberalismo pragmático (Partido Unidad Social Cristiana - PUSC)

Analista político y economista, Juan Carlos Hidalgo ofrece una agenda liberal reformista. Su diagnóstico apunta a un Estado ineficiente, un mercado poco competitivo y una seguridad desbordada por el crimen organizado.

Hidalgo propone reformas profundas al sector público, alivio regulatorio para emprendedores y un enfoque de seguridad que combine policía, inteligencia y cooperación internacional. A diferencia del oficialismo, cuestiona las soluciones simbólicas y plantea cambios institucionales de fondo. “Costa Rica debe emparejar la cancha para que el esfuerzo, la legalidad y el trabajo honesto vuelvan a ser el camino al progreso”, afirma su plan.

Fabricio Alvarado: orden, valores y autoridad (Partido Nueva República)

El conservador Fabricio Alvarado, excandidato presidencial y figura con base electoral consolidada, vuelve a competir con un mensaje de orden, seguridad y valores tradicionales.

Su propuesta insiste en el endurecimiento penal, fortalecimiento del sistema carcelario y una política exterior alineada con aliados estratégicos. En lo económico, apuesta a la infraestructura como motor de empleo y crecimiento.

Alvarado se posiciona como una alternativa para votantes que perciben un deterioro acelerado del orden social. “Nuestro compromiso es devolverle a Costa Rica el orden, la seguridad y la prosperidad con principios firmes”, señala su programa.

Claudia Dobles: seguridad con prevención y Estado moderno (Partido Coalición Agenda Ciudadana)

Exprimera dama y arquitecta, Claudia Dobles lidera una coalición progresista que propone un enfoque distinto al debate dominante. Su plan combina seguridad con prevención social, modernización del Estado y desarrollo sostenible.

Dobles plantea fortalecer servicios públicos, transporte y planificación urbana, junto con políticas de seguridad que aborden las causas sociales del delito. Defiende el equilibrio democrático y la transparencia institucional. “Gobernar es cuidar a las personas, fortalecer la democracia y construir oportunidades sin dejar a nadie atrás”, afirma su plan.

UNA ELECCIÓN FRAGMENTADA

Con 20 candidatos presidenciales, Costa Rica enfrenta una de las ofertas electorales más atomizadas de su historia reciente. La fragmentación refleja tanto pluralismo como debilidad del sistema de partidos, y abre la puerta a una elección de primera vuelta altamente dispersa, con alta probabilidad de balotaje. Para analistas regionales, el desafío no es solo quién gane, sino cómo se gobernará después: con un Congreso previsiblemente fragmentado y una sociedad dividida entre demandas de seguridad, crecimiento y resguardo institucional. La elección del 1 de febrero no solo definirá un gobierno. Pondrá a prueba la capacidad de una democracia históricamente estable para procesar el conflicto político sin erosionar sus reglas fundamentales.

