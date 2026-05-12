ANÁLISIS/ Trump-Xi: una cumbre para calibrar cuánto caos geopolítico más se puede soportar

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
La próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping llega en uno de los momentos más delicados de la geopolítica global reciente, pero también en un contexto distinto al de los años más intensos de la guerra comercial entre ambas potencias.
Ya no se trata únicamente de tarifas, manufactura o déficit comercial. La agenda ahora incorpora energía, inteligencia artificial, semiconductores, seguridad marítima, tierras raras, Medio Oriente y control tecnológico.
En otras palabras: Washington y Pekín no solo intentan gestionar su relación bilateral; intentan evitar que el desorden global termine escapando del control de ambos.
La señal más clara de esa tensión llegó incluso antes de la cumbre. Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra empresas acusadas de facilitar la comercialización y transporte de petróleo iraní hacia China, en una decisión que Pekín calificó como una medida “unilateral” y sin base en el derecho internacional.
El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, aseguró que Pekín tomará “medidas firmes” para proteger los intereses de sus empresas y ciudadanos, mientras acusó a Washington de intentar vincular “maliciosamente” a China con el conflicto iraní.
La secuencia no parece casual. En términos políticos, la decisión de Trump funciona como una demostración de fuerza previa al encuentro con Xi: una manera de recordar que Estados Unidos todavía conserva capacidad para presionar financieramente rutas energéticas críticas para China y alterar parte de sus cadenas de abastecimiento.
Sin embargo, el escenario actual es muy distinto al del primer mandato de Trump.
China llega menos vulnerable
Durante la primera guerra comercial entre Washington y Pekín, los mercados reaccionaban violentamente ante cada amenaza arancelaria. El yuan se debilitaba, las bolsas sufrían y la economía china aparecía más expuesta a la presión estadounidense. Hoy, el cuadro es otro.
El yuan alcanzó máximos de tres años frente al dólar, las bolsas chinas operan en niveles históricamente elevados y los inversores parecen mucho más interesados en la expansión tecnológica china que en una eventual nueva ronda de aranceles.
Ese cambio refleja una transformación profunda: China ya no llega a la negociación desde una posición puramente defensiva.
En los últimos años, Pekín aceleró su estrategia de autosuficiencia tecnológica, fortaleció cadenas de suministro internas, expandió exportaciones vía terceros mercados asiáticos y convirtió la rivalidad con Estados Unidos en un incentivo para desarrollar capacidades propias en inteligencia artificial, centros de datos y semiconductores.
Incluso los reveses judiciales sufridos por Trump dentro de Estados Unidos terminaron debilitando parcialmente parte de su arquitectura arancelaria. Varias decisiones judiciales limitaron herramientas utilizadas por la Casa Blanca para imponer tarifas generalizadas, reduciendo parte del alcance de la ofensiva comercial original.
Eso modifica el equilibrio político de la reunión.
Trump sigue siendo capaz de elevar la presión geopolítica, especialmente en energía, finanzas o tecnología. Pero Xi llega con mayor margen económico y con mercados menos sensibles a la retórica confrontativa estadounidense.
Nueva disputa ya no es comercial: es tecnológica
Tal vez el cambio más importante alrededor de la cumbre sea que el centro de gravedad de la relación bilateral dejó de estar en el comercio tradicional.
Hoy, la verdadera disputa pasa por quién dominará la infraestructura tecnológica global de las próximas décadas.
Los mercados parecen haber internalizado esa transición. Según Reuters, muchos inversores consideran que la prioridad no es evitar una guerra comercial, sino impedir que Washington y Pekín destruyan el ecosistema global de inteligencia artificial mediante restricciones excesivas, sanciones cruzadas o bloqueos tecnológicos.
La atención está puesta sobre los chips avanzados, las restricciones a exportaciones de semiconductores, el acceso chino a tecnología de Nvidia, los centros de datos y la carrera por la autosuficiencia en IA.
Eso explica por qué el mercado reaccionó con relativa calma incluso en medio de nuevas tensiones políticas. Los inversores parecen asumir que el desacople parcial entre ambas economías ya ocurrió y que la rivalidad estratégica será permanente.
La gran incógnita ahora no es si habrá competencia, sino cuánto daño colateral permitirá cada potencia antes de afectar el crecimiento global. El sector privado busca estabilidad mínima.
En paralelo, las empresas globales enfrentan una realidad cada vez más compleja. Las multinacionales necesitan, simultáneamente, acceso al mercado chino, tecnología estadounidense, cadenas logísticas abiertas, energía estable y rutas marítimas seguras.
Pero cada nuevo conflicto —Irán, Taiwán, chips, tierras raras o seguridad tecnológica— obliga a redefinir inversiones, proveedores y exposición geopolítica.
Por eso el encuentro Trump-Xi es seguido con enorme atención por el sector privado internacional.
No necesariamente porque el mercado espere grandes acuerdos inmediatos, sino porque cualquier señal de estabilización entre ambas potencias puede reducir volatilidad global en sectores críticos como energía, inteligencia artificial, manufactura avanzada y comercio internacional.
Incluso América Latina y Centroamérica deben observar la reunión con detenimiento. El reordenamiento de cadenas globales, el fenómeno del nearshoring y la búsqueda empresarial de rutas de producción más seguras siguen abriendo oportunidades para regiones que intentan posicionarse como alternativas parciales dentro de la rivalidad entre Washington y Pekín.
Sin duda, la cumbre que se dará en las próximas horas no sólo abrirá camino para trazar esa prospectiva que urge al sector privado, sino que también tiene un objetivo inmediato mucho más pragmático: calibrar cuánto nivel de tensión puede soportar el mundo sin entrar en una fase de caos económico y geopolítico todavía mayor.