ANÁLISIS/ Trump-Xi: una cumbre para calibrar cuánto caos geopolítico más se puede soportar

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

La próxima reunión entre Donald Trump y Xi Jinping llega en uno de los momentos más delicados de la geopolítica global reciente, pero también en un contexto distinto al de los años más intensos de la guerra comercial entre ambas potencias.

Ya no se trata únicamente de tarifas, manufactura o déficit comercial. La agenda ahora incorpora energía, inteligencia artificial, semiconductores, seguridad marítima, tierras raras, Medio Oriente y control tecnológico.

En otras palabras: Washington y Pekín no solo intentan gestionar su relación bilateral; intentan evitar que el desorden global termine escapando del control de ambos.

La señal más clara de esa tensión llegó incluso antes de la cumbre. Estados Unidos volvió a imponer sanciones contra empresas acusadas de facilitar la comercialización y transporte de petróleo iraní hacia China, en una decisión que Pekín calificó como una medida “unilateral” y sin base en el derecho internacional.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, aseguró que Pekín tomará “medidas firmes” para proteger los intereses de sus empresas y ciudadanos, mientras acusó a Washington de intentar vincular “maliciosamente” a China con el conflicto iraní.

La secuencia no parece casual. En términos políticos, la decisión de Trump funciona como una demostración de fuerza previa al encuentro con Xi: una manera de recordar que Estados Unidos todavía conserva capacidad para presionar financieramente rutas energéticas críticas para China y alterar parte de sus cadenas de abastecimiento.

Sin embargo, el escenario actual es muy distinto al del primer mandato de Trump.