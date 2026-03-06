¿Quién es Markwayne Mullin, el nuevo Secretario de Seguridad Nacional de EEUU?

Centroamérica & Mundo

El senador republicano por Oklahoma fue elegido por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem, a quien el mandatario destituyó.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es una de las agencias más relevantes dentro del Gobierno de los Estados Unidos. Es la encargada de ejecutar la política migratoria de línea dura de Donald Trump, en medio de una fuerte oposición de organizaciones civiles y gobiernos locales, así como una oleada de demandas judiciales que la acusan de prácticas “inconstitucionales” y violaciones a los derechos humanos. Markwayne Mullin, senador desde 2023, es un firme defensor de Trump y del movimiento Make America Great Again (MAGA, en inglés). En el Senado ha mantenido una estrecha sintonía con la Casa Blanca y se ha proyectado como un puente político entre ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo.

En declaraciones a reporteros, el congresista dijo que la llamada del presidente lo tomó por sorpresa, pero espera recibir la luz verde del Senado para su confirmación en el puesto y que está dispuesto a trabajar “para los estadounidenses”. La historia de Mullin Originario de Tulsa (Oklahoma) y miembro de la nación Cherokee, antes de dedicarse plenamente a la política, dirigió un negocio familiar de plomería, que posteriormente expandió a otros sectores, incluidos restaurantes y el negocio inmobiliario. Casado y padre de seis hijos, Mullin dio el salto a la política nacional en 2013, cuando resultó elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante una década antes de incorporarse al Senado.