Presidente de Panamá viaja a Davos para el Foro Económico Mundial y promover inversiones

La agenda del jefe de Estado incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó a la ciudad de Davos, Suiza, para participar por segundo año consecutivo en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 19 al 22 de enero y reunirá a líderes de gobiernos, empresas multinacionales, la sociedad civil y el sector académico, informó la Presidencia panameña. Durante su participación en Davos, señala la información oficial, el mandatario panameño aprovechará sus encuentros con líderes empresariales y gubernamentales para "promover futuras inversiones en Panamá, destacando las oportunidades que ofrece el país en los sectores logístico, energético y otros".

La agenda del jefe de Estado incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria. Asimismo, Mulino sostendrá encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales e instituciones financieras, entre ellas el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá. El mandatario también se reunirá con representantes de empresas de los sectores energético, logístico y portuario, como la compañía emiratí DP World y la estadounidense AES. El comunicado oficial resalta que el encuentro este año tiene como objetivo "debatir sobre el futuro, abordar los principales problemas globales y establecer prioridades orientadas al bienestar de la humanidad".