Guerra en Irán: países de Centroamérica miden con cautela impacto económico

En economías más pequeñas y dependientes de los combustibles importados, el impacto potencial podría ser más sensible.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán comienza a reflejarse en Latinoamérica con efectos desiguales en los mercados y el precio del petróleo, mientras gobiernos y bancos centrales vigilan el conflicto que, aunque lejano geográficamente, puede traducirse en volatilidad cambiaria, presión sobre los combustibles y ajustes en la política económica.

La Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo advirtió que el encarecimiento del crudo podría generar un "impacto económico severo", al elevar los costos al transporte, la electricidad y numerosos bienes y servicios.

En Guatemala, el abastecimiento de combustibles está garantizado y por ahora no hay consecuencias económicas directas, aunque se han registrado leves incrementos en los precios de la gasolina.

El Gobierno de Panamá considera por ahora "limitado" el impacto en los precios de los combustibles y cualquier efecto podría reflejarse en próximos ciclos de ajuste, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá indicó que aún es prematuro evaluar repercusiones sobre la vía interoceánica, por donde transita cerca del 6 % del comercio mundial.

En Brasil, la mayor economía de la región, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, restó dramatismo a los posibles efectos al señalar que el país cuenta con enormes reservas en dólar y no tiene deuda externa, además de ser autosuficiente en lo que respecta al crudo.

Sin embargo, la incertidumbre podría retrasar los recortes de tipos que su banco central planeaba iniciar este mes, mientras que la Bolsa de São Paulo ha registrado fuertes oscilaciones y el real se ha depreciado frente al dólar en los últimos días.

En México, la escalada del conflicto se ha traducido en presión sobre el tipo de cambio y caídas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Según un análisis del grupo financiero Banamex, el impacto directo del conflicto en el suministro de petróleo sería limitado en el corto plazo, ya que México no depende del crudo iraní ni de rutas como el estrecho de Ormuz. No obstante, advierte de que una guerra prolongada podría causar volatilidad financiera y aumento precios.

En Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la macroeconomía del país constituye el "mejor escudo" para afrontar el "shock externo fuerte" derivado del conflicto en Oriente Medio. Aun así, los activos financieros locales han sufrido caídas esta semana, con bonos y acciones operando en negativo, salvo los papeles energéticos impulsados por el alza del petróleo.