Centroamérica & Mundo

Donald Trump afirma que Estados Unidos "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá

El mandatario, que ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, dijo el pasado diciembre que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

    El presidente estadounidense Donald Trump ofrece un discurso a los medios de comunicación mientras se dirige a bordo del Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., este 13 de enero de 2026. EFE/SHAWN THEW / POOL

     SHAWN THEW / POOL / EFE
2026-01-18

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no le da importancia a la renegociación del tratado de libre comercio T-MEC porque, según dijo, su país "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá.

"Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", declaró al ser preguntado por la prensa durante un recorrido por una planta de Ford en Detroit (Míchigan).

Trump insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes.

"No necesitamos autos hechos en Canadá. No necesitamos autos hechos en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando: todos se están mudando aquí desde Canadá, México, Japón, Alemania, de todo el mundo", agregó.

El mandatario, que ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, dijo el pasado diciembre que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno de México como del de Canadá.

Redacción web
Agencia EFE

