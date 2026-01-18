Donald Trump afirma que Estados Unidos "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que no le da importancia a la renegociación del tratado de libre comercio T-MEC porque, según dijo, su país "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá.

"Ni siquiera pienso en el T-MEC. O sea, quiero que a Canadá y México les vaya bien. Pero el problema es que no necesitamos sus productos", declaró al ser preguntado por la prensa durante un recorrido por una planta de Ford en Detroit (Míchigan).

Trump insistió en que Estados Unidos debe producir sus propios bienes.