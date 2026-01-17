Cargill presenta a Asfura planes de 'expansión significativa' de sus operaciones en Honduras

Empresas & Management

Empresa planea duplicar la capacidad de producción de su planta avícola y aumentar en un 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas, además de fortalecer capacidades para continuar ampliando sus exportaciones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Cargill reafirmó su compromiso de largo plazo con el mercado hondureño y presentó los planes para expandir sus operaciones e impacto en el país durante los próximos cinco años durante una reunión realizada en Washington D. C. Estados Unidos, con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. El encuentro abordó temas relacionados con inversión, desarrollo productivo y el rol del sector alimentario en Honduras.

Como parte de su estrategia de crecimiento a cinco años en Honduras, la compañía busca construir un sistema alimentario y agrícola más eficiente, resiliente y sostenible, que fortalezca la producción local e impulse un mayor desarrollo económico. Con más de 55 años de presencia en Honduras, Cargill emplea actualmente a 2.500 personas de manera directa y apoya la generación de 10.000 empleos indirectos. Entre sus iniciativas de crecimiento, Cargill planea una expansión significativa de sus operaciones en Honduras, que incluye duplicar la capacidad de producción de su planta avícola y aumentar en un 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas, además de fortalecer capacidades para continuar ampliando sus exportaciones. Estas acciones permitirán robustecer la producción local, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y apoyar a los mercados locales, al tiempo que generan empleo.

MÁS EMPLEOS

“Nos sentimos orgullosos de operar en Honduras desde hace más de cinco décadas y esperamos seguir ampliando nuestro impacto en el país en los próximos años. La inversión continua de Cargill en sus operaciones en Honduras reafirma nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo nacional”, afirmó Xavier Vargas, presidente de Cargill Food Latinoamérica. Según estimaciones de la compañía, cada aumento del 1 % en la producción de pollo utilizando granos de origen local tiene el potencial de generar hasta 5.000 empleos a nivel nacional, contribuyendo al desarrollo rural y reduciendo la migración por falta de oportunidades laborales.