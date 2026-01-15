Empresarios de El Salvador confían que Quincena 25 'sea un factor dinamizador de la economía'

Diversas gremiales empresariales de El Salvador emitieron un comunicado sobre la implementación de la recién aprobada Ley Quincena 25, destinada a fortalecer el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas y contribuir a la estabilidad económica del país a partir de enero 2026.

"Reconocemos la importancia del razonamiento expuesto por el Gobierno y confiamos en que la aplicación de esta normativa pueda convertirse en un factor dinamizador de la economía nacional", apunta el comunicado firmado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) y la Asociación Azucarera de El Salvador.

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la ley, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente al 50 % del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada, pero obligatoria desde 2027.

El pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a US$1.500. El pago no tendrá descuentos de Impuesto Sobre la Renta, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y tampoco podrá ser embargado.

Bukele y sus diputados señalan que la ley serviría también para "dinamizar" la economía del país, pero sin profundizar en qué forma.

"Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió Bukele en X, quien afirmó, según un video publicado en su perfil, que la medida cuenta con el consenso de la empresa privada y empleados, sin especificar quiénes.

El comunicado de las gremiales empresariales agrega que el período de aplicación voluntaria durante el año 2026 es un "enfoque gradual y flexible reconoce la diversidad de realidades operativas, administrativas y financieras de las empresas".