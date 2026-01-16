Cuatro de cada diez empresas sufrieron algún fraude durante 2025, señala informe

Empresas & Management

Las herramientas de IA, ahora más accesibles y potentes, están permitiendo a grupos criminales reducir su tamaño, pero aumentar su eficacia, indica el Informe sobre Fraude de Identidad 2025–2026 de Sumsub.

Por revistaeyn.com Aunque el volumen global de intentos fraudulentos dentro de las empresas ha bajado ligeramente, la complejidad y el grado de coordinación de los ataques se ha disparado, obligando a las organizaciones a replantear por completo sus estrategias de defensa digital. Un análisis internacional de verificación de identidad incluido en el Informe sobre Fraude de Identidad 2025–2026 de Sumsub apunta a un cambio estructural del problema. No se trata simplemente de más o menos fraude, sino de una redistribución del riesgo.

Las herramientas de IA, ahora más accesibles y potentes, están permitiendo a grupos criminales reducir su tamaño, pero aumentar su eficacia. El resultado: menos ataques visibles, pero mucho más difíciles de detectar y contener. Entre 2024 y 2025 se produjo un punto de quiebre. El año anterior estuvo marcado por la expansión del llamado “fraude como servicio”, con kits baratos y plataformas listas para usar. En 2025, en cambio, el ecosistema evolucionó hacia operaciones más profesionales. Los esquemas de fraude en múltiples etapas crecieron un 180 % interanual, mientras que la tasa general cayó del 2,6 % al 2,2 %, señala el informe. Este nuevo escenario afecta por igual a empresas y usuarios. El informe revela que cuatro de cada diez compañías sufrieron algún episodio de fraude durante 2025, sin distinción entre grandes corporaciones, fintech o negocios tradicionales en plena digitalización. Del lado de las personas, más de la mitad de los usuarios reportó haber enfrentado intentos de fraude o haber sido víctima directa.