¿Donald Trump buscaba ponerle su nombre al golfo de México?

POR EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este martes con que aún está "a tiempo" de ponerle su nombre al golfo de México, rebautizado como 'golfo de Estados Unidos' a su regreso a la Casa Blanca hace un año, insistiendo en que su equipo no rechaza casi ninguna de sus ideas.

"Iba a llamarlo el golfo de Trump, pero pensé que me matarían si hacía eso. Quería hacerlo. (...) El golfo de Trump suena bien de todos modos, quizá podamos hacerlo. Aún estamos a tiempo", dijo en una rueda de prensa para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

El mandatario advirtió que no hablaba en serio a los periodistas reunidos en la abarrotada Sala de Prensa de la residencia ejecutiva. "Estoy bromeando, ¿saben?, cuando digo eso. No iba a llamarlo el golfo de Trump, porque mañana ya puedo ver los titulares: 'Trump quería nombrarlo el golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo'".

"Mi gente no me contradice demasiado", matizó.

Durante su intervención ante la prensa, Trump defendió el rebautizo del accidente geográfico porque, según dijo, EE.UU. "tiene el 92 % de la costa" del golfo, una afirmación incorrecta independientemente del cálculo que se emplee para establecer cuánta costa tiene cada uno de los muchos países que se sitúan en el golfo.

"Siempre me molestó. Diría que tenemos la mayor parte de la costa. México tiene un pequeño porcentaje. Hablan del 8 %, pero nosotros tenemos el 92 %, y yo me dije: '¿Por qué? ¿Por qué es el golfo de México? Debería ser el golfo de Estados Unidos'", agregó.