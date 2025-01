Donald Trump habla de nuevo del Canal de Panamá: no descarta fuerza militar para tomarlo

Por revistaeyn.com

El Canal de Panamá fue, de nuevo, un tema del que conversó Donald Trump con la prensa, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida (EEUU), este 7 de enero de 2025, a pocos días de tomar posesión como presidente de Estados Unidos.

El presidente electo no descartó usar la fuerza militar para recuperar el control del Canal. Ante una pregunta sobre si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de tomar el control del canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca), Trump respondió: "No". "No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica, puede ocurrir que debamos hacer algo", afirmó.

Igualmente, volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico.

Trump argumentó que China "básicamente está tomando el control" del canal y advirtió sobre la creciente influencia del gigante asiático en esta infraestructura clave para el comercio internacional. "El Canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército", afirmó el mandatario electo, quien criticó nuevamente la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977–1981) de transferir su control al país centroamericanos durante su mandato.