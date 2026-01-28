Israel y Honduras abren "un nuevo capítulo" en sus relaciones, dice embajador israelí

POR EFE

La relación entre Israel y Honduras inició "un nuevo capítulo", afirmó este martes el embajador israelí en Tegucigalpa, Nadav Goren, tras presentar sus cartas credenciales ante el nuevo presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura.

Goren, cuya oficialización diplomática se postergó durante un año y medio, dijo a periodistas que es un "día muy alegre", y subrayó la voluntad de ambos Gobiernos de fortalecer los vínculos tras la investidura de Asfura, líder del conservador Partido Nacional.

El diplomático indicó que esta nueva etapa se vio impulsada por el viaje que Asfura realizó recientemente a Jerusalén, antes de asumir el poder, durante el cual se definieron las áreas prioritarias de la cooperación bilateral.

"Tuve la oportunidad y el honor de viajar con el presidente a Israel. Allá discutimos en detalle todas las áreas en las que queremos colaborar (...) para Israel es un nuevo capítulo", enfatizó.