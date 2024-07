Donald Trump vuelve a amenazar con quitar ayuda a Centroamérica por migración

Sin dar detalles, dijo que, en ese entonces, al consultar cuánto dinero se les daba a los países centroamericanos en ayuda se le informó que era unos US$750 millones y les comunicó que "no recibirán más dinero, no habrá más ayuda para tu país" y a la mañana siguiente recibió llamadas por separado de los tres presidentes de estos países.

" No les vamos a dar el dinero. No recibirás más dinero , los tres países en particular, El Salvador, Guatemala, Honduras, países difíciles y estaban enviando a todos sus criminales a nuestro país", señaló.

"Son muy inteligentes y me llamaron. 'Debe haber un malentendido', dijo, '¿Qué pasa? ¿Señor? Ha dejado de enviarnos nuestra ayuda'. Dije que es cierto porque no permitirá que los criminales que envió en caravanas y de otra manera lleguen a nuestro país. No los dejará regresar a su país. Dijeron 'Bueno, señor, me gustaría hablar de que estaríamos encantados de llevar la MS-13 de regreso a nuestro país' y a los tres países exactamente igual y los enviamos de regreso. Los enviamos de regreso a niveles récord como nunca nadie los había visto", dijo Trump.

En efecto, en marzo de 2019, por instrucciones de Trump, el Departamento de Estado inició el proceso de informar al Congreso que tenía la intención de terminar con la ayuda a los países del llamado Triángulo del Norte.

Desde hace décadas, Washington envía ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador que es distribuida por USAID y otras agencias en proyectos sociales y económicos. El apoyo monetario buscaba estabilizar los entornos sociales y políticos y las economías de estos países, y ayudar a poner fin a la violencia y la corrupción para que las personas no se vean obligadas a migrar.

En un encuentro con periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el exmandatario dijo en 2019 que "los fondos totalizaban US$500 millones", pero no está claro de dónde tomó la cifra y bajo su gobierno, la Casa Blanca ya había reducido drásticamente la ayuda a Centroamérica.

En 2016, Estados Unidos proporcionó aproximadamente US$131,2 millones en ayuda a Guatemala, US$98,3 millones a Honduras y US$67,9 millones a El Salvador, según datos oficiales.

Pero para 2019, se proyectó que esas sumas se reducirían a US$69,4 millones para Guatemala, US$65,8 millones para Honduras y US$45,7 millones para El Salvador. En conjunto, equivalen a una reducción de casi el 40 % para las tres naciones.