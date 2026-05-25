Economía de Nicaragua creció un promedio de 3,7 % en últimos 16 años

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Este ritmo sostenido de crecimiento económico ha permitido a Nicaragua pasar de un PIB per cápita de US$1.506,1 en 2010 a US$3.201,3 en 2025, destacó el banco emisor del Estado.

Por Agencia EFE La economía nicaragüense ha crecido un promedio de 3,7 % del producto interno bruto (PIB) en el período 2010-2025, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). Este ritmo sostenido de crecimiento económico ha permitido a Nicaragua pasar de un PIB per cápita de US$1.506,1 en 2010 a US$3.201,3 en 2025, destacó el banco emisor del Estado.

No obstante, el PIB per cápita o ingreso por habitante en Nicaragua continúa siendo el más bajo del istmo centroamericano, según el estudio 'Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025)', elaborado por el economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam). El ingreso por habitante de Nicaragua es 6,7 veces inferior al de Panamá, el más alto de la subregión, y 1,2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo, según el economista, que basó su estudio en los datos oficiales de cada país. Panamá, con un PIB per cápita de US$19.802, tuvo el ingreso por habitante más alto de la región, y Honduras, con US$3.637 dólares, el más bajo de acuerdo con el estudio.