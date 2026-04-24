Ranking del PIB per cápita de los países de Centroamérica

Inteligencia E&N

En relación al dato proyectado para 2025, el ingreso por habitante de Nicaragua es 6,7 veces inferior al de Panamá, el más alto de la subregión, y 1,2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo.

Por Agencia EFE El producto interior bruto (PIB) per cápita o ingreso por habitante en Nicaragua continúa siendo el más bajo del istmo centroamericano, según un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam). "En términos comparativos, esto evidencia la baja productividad total de Nicaragua en relación a su cantidad total de habitantes, sin olvidar que geográficamente es el más grande de Centroamérica y con abundancia de recursos naturales", explicó el economista nicaragüense exiliado Marco Aurelio Peña, autor del estudio 'Economía del malestar: Malestar económico y entorno institucional deficiente en el contexto autocrático en Nicaragua (2023–2025)'.

En relación al dato proyectado para 2025, el ingreso por habitante de Nicaragua es 6,7 veces inferior al de Panamá, el más alto de la subregión, y 1,2 veces inferior al de Honduras, el segundo más bajo, indicó el economista, que basó su estudio en los datos oficiales de cada país.

El ingreso por habitante de Nicaragua fue de US$2.953, el más bajo de Centroamérica, precisó. Panamá, con un PIB per cápita de US$19.802, tuvo el ingreso por habitante más alto de la región, seguido muy de cerca por Costa Rica, con US$19.104, detalló. Luego se ubicaron, en ese orden, Guatemala, con un PIB per cápita de US$6.478; El Salvador, con US$5.744; y Honduras, con US$3.637, de acuerdo con el estudio. El PIB nicaragüense creció el 4,9 % en 2025 con respecto a 2024, cuando la economía de Nicaragua aumentó un 3,6 %, siendo el quinto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según el Banco Central.