Moody's: Posibles sanciones o medidas contra el comercio de Nicaragua representan un riesgo

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Moody's Ratings confirmó la calificación de riesgo B2 a largo plazo del Gobierno de Nicaragua, con panorama estable. La afirmación refleja "riesgos geopolíticos y relacionados con sanciones, los bajos niveles de ingresos y el pequeño tamaño económico, así como un marco institucional débil moldeado por la erosión de los controles y equilibrios". "El riesgo persistente de una intensificación o ampliación de sanciones o medidas relacionadas con el comercio representa una fuente clave de riesgo a la baja, especialmente dado el fuerte control de Nicaragua de las remesas de Estados Unidos y su exposición a la política comercial estadounidense", dice la agencia.

Además, "los bajos niveles de ingresos per cápita del país, de US$8.709 en paridad de poder adquisitivo, su pequeño tamaño económico con un PIB nominal de US$19.700 millones y la limitada diversificación económica limitan aún más la fortaleza económica y aumentan la vulnerabilidad a choques externos". La "dependencia" de la economía de Nicaragua de los sectores productores y exportadores de materias primas y "su considerable dependencia" del mercado estadounidense como "fuente importante de remesas" y destino de exportación inhiben la fortaleza económica, ambos aspectos que se verían "afectados negativamente si se endurecieran las sanciones internacionales". Los riesgos políticos se han intensificado tras las reformas constitucionales y legales promulgadas en 2024-25, que subordinaron las instituciones legislativas, judiciales y electorales al ejecutivo. "En nuestra opinión, estos desarrollos han debilitado significativamente los contrapesos institucionales, reducido la rendición de cuentas y aumentado el riesgo de cambios bruscos en la política o en la aplicación impulsados por consideraciones políticas en lugar de por objetivos económicos", señala el reporte.

SÓLIDO DESEMPEÑO FISCAL

Moody's dice que estas debilidades crediticias se ven parcialmente compensadas por un sólido desempeño fiscal caracterizado por "superávits consecutivos del gobierno general, caídas en la carga de la deuda y la continua acumulación de importantes amortiguadores fiscales, que en conjunto sustentan la mejora de la fortaleza fiscal". Los superávits del gobierno general desde 2022 han impulsado una marcada tendencia a la baja en los ratios de deuda pública y han respaldado la continua acumulación de depósitos públicos.

A nivel de gobierno general, los superávits se mantuvieron alrededor del 2 % en 2025, por encima de las expectativas previas. Estos superávits se han logrado por diseño, reflejando suposiciones conservadoras de ingresos, un rendimiento estable de ingresos en torno al 29 % del PIB y altas tasas de ejecución del gasto del 97-98 % de los presupuestos aprobados.