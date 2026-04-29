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EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a otros altos funcionarios por narcotráfico

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por vínculos con el Cártel de Sinaloa. El caso, impulsado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, eleva la tensión bilateral y abre interrogantes sobre gobernabilidad, inversión y cooperación en seguridad.

Por: Revistaeyn.com En una decisión que sacude el tablero político y de seguridad en América del Norte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos. La acusación —radicada en un tribunal federal de Manhattan y asignada a la jueza Katherine Polk Failla— incluye a otras nueve personas, entre ellas funcionarios en ejercicio y exintegrantes de fuerzas de seguridad. Ninguno de los imputados se encontraba detenido al momento de hacerse públicos los cargos.

El corazón de la acusación

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían formado parte de una red que facilitó el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político. El fiscal federal Jay Clayton fue directo en su caracterización: el Cártel de Sinaloa es una organización que no podría operar “con tanta libertad ni éxito” sin la colaboración de funcionarios públicos. El punto crítico no es solo la escala del tráfico, sino la presunta captura institucional: la acusación sostiene que actores políticos y de seguridad habrían desempeñado un rol activo en la logística del narcotráfico. Además de Rubén Rocha Moya, la acusación incluye a figuras políticas y de seguridad relevantes en Sinaloa, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exfuncionarios y mandos vinculados a fuerzas del orden.

El patrón que describe la acusación es consistente: una red híbrida entre crimen organizado y aparato estatal, con capacidad para garantizar rutas, protección y continuidad operativa al cartel. El foco en el fentanilo no es casual. Para Washington, esta sustancia se convirtió en una prioridad de seguridad nacional debido a su impacto en la crisis de opioides. Esto explica el endurecimiento del enfoque judicial y la disposición a escalar casos contra actores políticos extranjeros.

Un caso que trasciende lo penal