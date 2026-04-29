EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a otros altos funcionarios por narcotráfico

Por: Revistaeyn.com
En una decisión que sacude el tablero político y de seguridad en América del Norte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
La acusación —radicada en un tribunal federal de Manhattan y asignada a la jueza Katherine Polk Failla— incluye a otras nueve personas, entre ellas funcionarios en ejercicio y exintegrantes de fuerzas de seguridad. Ninguno de los imputados se encontraba detenido al momento de hacerse públicos los cargos.
El corazón de la acusación
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían formado parte de una red que facilitó el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político.
El fiscal federal Jay Clayton fue directo en su caracterización: el Cártel de Sinaloa es una organización que no podría operar “con tanta libertad ni éxito” sin la colaboración de funcionarios públicos.
El punto crítico no es solo la escala del tráfico, sino la presunta captura institucional: la acusación sostiene que actores políticos y de seguridad habrían desempeñado un rol activo en la logística del narcotráfico.
Además de Rubén Rocha Moya, la acusación incluye a figuras políticas y de seguridad relevantes en Sinaloa, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como exfuncionarios y mandos vinculados a fuerzas del orden.
El patrón que describe la acusación es consistente: una red híbrida entre crimen organizado y aparato estatal, con capacidad para garantizar rutas, protección y continuidad operativa al cartel.
El foco en el fentanilo no es casual. Para Washington, esta sustancia se convirtió en una prioridad de seguridad nacional debido a su impacto en la crisis de opioides. Esto explica el endurecimiento del enfoque judicial y la disposición a escalar casos contra actores políticos extranjeros.
Un caso que trasciende lo penal
Más allá del proceso judicial, el caso introduce tres vectores de riesgo relevantes:
1. Riesgo político e institucional en México. La imputación de un gobernador en funciones golpea directamente la credibilidad de las instituciones locales, especialmente en un estado históricamente asociado al narcotráfico. El caso puede escalar en presión interna sobre el gobierno federal y reconfigurar equilibrios políticos.
2. Tensión bilateral con Estados Unidos. La acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos implica, en los hechos, una judicialización extraterritorial de alto nivel. Esto suele tensar la relación con México, particularmente si no hay detenciones o cooperación inmediata.
3. Impacto en clima de negocios e inversión. Para inversores internacionales, el caso reabre una preocupación estructural: el grado de penetración del crimen organizado en estructuras estatales. Sectores como logística, energía e infraestructura —especialmente en el norte de México— podrían enfrentar una prima de riesgo mayor.
Desde una perspectiva estratégica, el movimiento de la fiscalía envía tres señales claras:
1- Tolerancia cero a la colusión política-criminal, incluso fuera del territorio estadounidense.
2- Escalada en la guerra contra el fentanilo, con foco en redes completas, no solo operativas.
3- Uso del sistema judicial como herramienta geopolítica, en línea con precedentes recientes.
En síntesis, la acusación contra el gobernador de Sinaloa marca un punto de inflexión. No es solo un caso judicial: es una señal de endurecimiento en la estrategia de Estados Unidos frente al narcotráfico y, al mismo tiempo, un test de estrés para las instituciones mexicanas.
Para mercados, gobiernos y empresas, el mensaje es incómodo pero claro: el riesgo ya no está solo en los territorios, sino también —potencialmente— en quienes los administran.