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ANÁLISIS/ Sheinbaum ante su mayor test: extraditar, resistir o negociar en "caso Rocha"

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya abre una encrucijada para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre la defensa de la soberanía y la presión judicial de Washington, México define su respuesta en un caso que puede reconfigurar la relación bilateral.

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com La reacción inicial del gobierno mexicano fue previsible, pero no menor: la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción del pedido de extradición, pero subrayó que no contiene pruebas suficientes bajo los estándares del tratado bilateral. Este movimiento marca el primer posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum: ganar tiempo, judicializar la respuesta y evitar una decisión política inmediata. Sin embargo, el margen es estrecho. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos —impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— no es un episodio más: involucra a un gobernador en funciones y sugiere cooptación institucional por parte del Cártel de Sinaloa. La pregunta central ya no es jurídica. Es política: ¿hasta dónde está dispuesto México a cooperar?

Tres escenarios posibles (y sus costos)

A partir de hoy, se abren tres escenarios posibles en la relación entre Estados Unidos y México, a partir de las decisiones que se adopten desde Palacio Nacional: 1. Entregar a Rocha Moya: daño controlado y riesgo sistémico. Si el gobierno opta por facilitar la extradición, enviaría una señal de cooperación plena con Estados Unidos. Desactiva la presión inmediata de Washington y reduce riesgo de sanciones o escalada diplomática. Reforzaría de este modo la narrativa de "compromiso en el combate al narcotráfico". De todos modos, esta decisión entraña riesgos para el gobierno mexicano. Rocha Moya podría colaborar con los fiscales estadounidenses, como ya lo ha hecho el casi centenar de narcos que están cumpliendo prisión en los Estados Unidos. Esto podría desencadenar un “efecto dominó” sobre otros actores políticos, con fuerte impacto interno en el partido oficial Morena y en la coalición de gobierno. En términos estratégicos, es la opción más funcional hacia afuera, pero potencialmente explosiva hacia adentro. 2. Resistir y blindar al gobernador: soberanía vs. aislamiento El segundo camino disponible para Sheinbaum es rechazar la acusación, cuestionar la falta de pruebas y cerrar filas en torno al gobernador. De hecho, las primeras reacciones dentro de Morena ya apuntan en esa dirección: el caso es presentado como un ataque político y a la soberanía nacional.

Este camino preserva la cohesión interna del oficialismo y evita precedentes de injerencia judicial externa. Sin embargo, si el gobierno mexicano avanza en este sentido, inaugurará una escalada con la administración de Donald Trump. En medio de las negociaciones por el tratado comercial T-MEC, implicaría posibles sanciones selectivas o presión económica. De hecho, se generaría un rápido deterioro del clima de inversión y cooperación en seguridad. Este escenario transforma un caso judicial en un conflicto diplomático. 3. Estrategia intermedia: dilatar, investigar y negociar El camino más probable —al menos en el corto plazo— es una solución híbrida: trasladar el caso a la Fiscalía General de la República. Exigir evidencia formal a EE.UU. y, entonces, abrir una investigación local que permita controlar tiempos y narrativa. De este modo, la presidenta podría ganar tiempo político. Evita una ruptura inmediata con Washington y mantiene margen de maniobra interna. Aún con este juego de ganar tiempo, el gobierno mexicano podría ser percibido como "obstructor" por parte de EE.UU., y no evitaría que se incremente progresivamente la presión por parte de la Casa Blanca. No resuelve el conflicto, solo lo administra.

Qué empieza a cambiar en la relación México-EE.UU: