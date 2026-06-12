EE.UU. descarta que recortes a USAID influyeran en expansión del gusano barrenador

La funcionaria defendió la respuesta del Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) y sostuvo que la agencia ha destinado más recursos para combatir la plaga ante el riesgo de que volviera a aparecer en territorio estadounidense.

"Cuando llegamos había solo diez empleados a tiempo completo enfocados en el gusano barrenador. Hace apenas uno o dos meses teníamos más de 120 empleados dedicados a este asunto. Eso representa un aumento del 1.000 %", aseguró.

"Eso no tiene absolutamente nada que ver", afirmó Rollins, al ser preguntada por un reportero en La Pryor (Texas), sobre la eliminación de fondos para programas de vigilancia de la plaga en Centroamérica.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, descartó este jueves que los recortes del Gobierno estadounidense a la ayuda en el exterior hayan contribuido a la reaparición del gusano barrenador , una plaga erradicada en el país en la década de los años sesenta y detectada nuevamente en Texas décadas después.

"Hemos sido capaces de asignar recursos y redoblar esfuerzos, con un aumento del 1.000 % respecto a lo que encontramos. Trabajamos durante un año para mantenerlo fuera del país", añadió la jefe de cartera.

Las declaraciones de Rollins son réplica a las críticas del comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, y de sectores de la industria ganadera, que han cuestionado la estrategia federal de contención del gusano barrenador y han señalado posibles fallos en los sistemas de vigilancia previos al avance de la plaga.

Según informó el portal especializado Agri-Pulse, entre los más de 5.300 programas eliminados por USAID figuraba una iniciativa dedicada a prevenir la propagación del gusano barrenador a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Las autoridades han confirmado al menos siete infecciones en Texas y Nuevo México, lo que ha activado las alarmas sobre un posible brote más amplio de una plaga capaz de causar graves daños al ganado y a otros mamíferos en los que depositan sus larvas en heridas abiertas y donde se alimentan de tejido vivo.

El gusano barrenador fue erradicado en EE.UU. en la década de los años sesenta del siglo pasado, tras la implementación de campañas de control biológico, pero su reaparición ha activado las alertas en la industria ganadera, especialmente en Texas, que concentra el mayor inventario de ganado del país y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res.

Un brote a gran escala podría generar pérdidas de miles de millones de dólares y aumentar aún más los precios de la carne, ya elevados en los últimos años por sequías, el incremento en los costos de producción y las restricciones al comercio de ganado con México.