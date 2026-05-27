EE.UU. pone la mira sobre el contrabando de combustibles ligado a carteles mexicanos

Por: Revistaeyn.com

Estados Unidos comenzó a escalar públicamente su ofensiva contra el contrabando de combustibles ligado a carteles mexicanos del narcotráfico, en un movimiento que amenaza con abrir un nuevo foco de tensión bilateral con México y aumentar el escrutinio sobre las cadenas energéticas transfronterizas.

La presión política se aceleró luego de que la agencia Reuters publicara este 27 de mayo una extensa investigación basada en documentos de seguridad, registros aduaneros y fuentes oficiales que detallan un presunto esquema de “huachicol fiscal” (así denominan en México al contrabando de combustible irregular sin declaración impositiva acorde) vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México y designada por Washington como organización terrorista extranjera en 2025.

La investigación coloca en el centro del caso a Ikon Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston que actualmente es investigada en México por presuntos vínculos con operaciones de contrabando de combustible. La compañía también fue objeto de un allanamiento realizado en abril por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que confirmó la existencia de una investigación criminal en curso.

Ikon Midstream negó reiteradamente haber cometido irregularidades y sostuvo que no proporcionó apoyo material al CJNG. La empresa afirmó además que cualquier inconsistencia detectada en documentos de exportación respondió a “errores administrativos”.

Sin embargo, la investigación de Reuters expuso una operatoria sofisticada que involucra cargamentos de diésel y nafta enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia México, donde el combustible habría ingresado declarado como “lubricante” para evitar el pago de impuestos.

Según la documentación revisada por la agencia, parte de esos envíos fue transportada a bordo de los buques Torm Agnes y Torm Louise, y descargada posteriormente en los puertos mexicanos de Ensenada y Guaymas mediante camiones cisterna presuntamente vinculados a una red operada por el CJNG.

El mecanismo es conocido en México como “huachicol fiscal” y se convirtió en uno de los negocios ilícitos de mayor crecimiento para los carteles. A diferencia del robo tradicional de combustible desde ductos de Pemex, esta modalidad combina operaciones de comercio internacional, evasión tributaria, empresas fachada y manipulación aduanera.

La clave del esquema radica en la clasificación de los cargamentos. De acuerdo con Reuters, documentos de exportación presentados ante la aduana estadounidense identificaban como lubricantes productos que, según la propia documentación comercial y registros marítimos, eran diésel y nafta. La diferencia es crucial: los lubricantes están exentos del elevado impuesto que México aplica a la importación de combustibles.

Reuters estimó que solo uno de los cargamentos investigados habría permitido evadir alrededor de US$7 millones en impuestos.