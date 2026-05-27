Guatemala desmantela el mayor laboratorio del narcotráfico en la frontera con México

POR EFE

Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron en el suroeste del país, en la frontera con México, un sofisticado complejo de tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó en conferencia de prensa que el hallazgo se produjo en el marco de la 'Operación Cinturón de Fuego', un megaoperativo de seguridad desplegado por el Gobierno y el Ejército de Guatemala para blindar sus fronteras y contener el crimen organizado, con especial énfasis en la línea limítrofe con México.

Las acciones se concentraron en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento (provincia) de San Marcos (suroeste), donde se constató que la instalación criminal cuenta con la capacidad tecnológica para realizar todo el proceso de producción de la droga.

"Lo que podemos ver preliminarmente en las instalaciones es en donde se hace el ciclo completo de la producción para sacar el polvo ya para consumo de lo que es la cocaína", detalló el funcionario, quien precisó que el operativo continúa abierto y los datos podrían variar.

Sáenz subrayó la complejidad del hallazgo al compararlo con el último gran decomiso registrado en el país al indicar que "el último que encontramos grande fue en El Estor, Izabal, en el año 2019 (...) y ahí en ese laboratorio únicamente llegaban hasta la pasta de coca".

En el inmueble, las autoridades detuvieron a ocho personas e incautaron un arsenal que incluye 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre 9 milímetros y 1.306 cartuchos útiles.

Asimismo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo que suma 74.461 quetzales (unos 9.600 dólares), 26.787 dólares estadounidenses y 118 nuevos pesos mexicanos.