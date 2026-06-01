EE.UU. responsabiliza a Ortega y Murillo de muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

Estados Unidos responsabilizó este lunes al Gobierno nicaragüense del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.

"La dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, quien murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada", escribió el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un mensaje en X.

"EE.UU. se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz", añadió el texto.

Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita), permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.

Días antes de su muerte, la Administración estadounidense había condenado los actos de "violencia e inhumanidad" por parte del Gobierno de Ortega y exigido la liberación "incondicional" del exdiputado.

El Gobierno nicaragüense indicó -en una nota de prensa- que su fallecimiento ocurrió pese a "los enormes e intensos esfuerzos" realizados para recuperar la salud de "su hermano Brooklyn", y atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones derivadas de una "bacteria generada por la Covid-19".

Por su parte, la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, solicitó en la víspera a las autoridades que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y despedirlo conforme a las tradiciones de su pueblo.

En un comunicado, la mujer también expresó su "profundo dolor y preocupación" por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin acceso a información directa sobre su situación, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo.

En Nicaragua hay actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 15 son adultos mayores, entre ellas, además de Rivera (ahora fallecido), figuran los antiguos comandantes de la revolución sandinista Bayardo Arce y Henry Ruiz, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Otros adultos mayores detenidos son el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero; y los dirigentes indígenas Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez.

También los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.