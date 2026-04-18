Nicaragua: EE.UU. sanciona a viceministro del Interior por violaciones de DD.HH.

Por: EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que "hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen".

"Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos», añadió Rubio.

La designación de Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos.