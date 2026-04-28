EE.UU. y Venezuela contrataron firmas auditoras para el uso de recursos financieros

Por: EFE

"Que los recursos de la república estén auditados por consultores externos nos da tranquilidad. El país debe tener la plena confianza de que los recursos están pasando por donde tienen que pasar y llegando a donde tienen que llegar", señaló el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez González, citado en una nota de prensa.

La información la dio en un encuentro con representantes de la banca pública y privada, la Asociación Bancaria de Venezuela, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), y el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguro y Valores, de acuerdo al texto del Banco Central.

Pérez González no ofreció más detalles sobre la contratación de estas firmas auditoras, pero sostuvo que se mantiene en constante revisión los instrumentos de políticas monetaria y cambiaria. "Tomaremos decisiones en el momento que se estime conveniente", añadió.

Igualmente, hizo un llamado a la confianza en la experticia técnica del BCV y en especial en su Gerencia de Estadísticas Económicas, que describió como una unidad "al servicio de la nación".

"Estos profesionales han velado por la rigurosidad de los procesos estadísticos en el levantamiento, captura y procesamiento de los datos, siguiendo metodologías que cumplen con los estándares internacionales", sostuvo al tiempo que dijo que se ha retomado el cronograma de publicación de datos económicos del país.