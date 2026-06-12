EEUU: Corte de apelaciones permite a Trump seguir cobrando arancel global del 10 %

POR EFE

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha secundado que la Administración del presidente Donald Trump siga aplicando el gravamen global del 10 % impuesto por el republicano en febrero después de que el Supremo invalidara gran parte de su anterior esquema arancelario.

El tribunal otorgó el jueves una victoria temporal al Gobierno Trump al permitir que se sigan cobrando las tasas mientras avanza el proceso legal contra estos gravámenes, aplicados bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y con fecha de expiración prevista para fines de julio, si no son extendidos por el Congreso.

En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York falló 2-1 a favor de una demanda impuesta por pequeñas empresas y dictaminó que estos nuevos aranceles eran "inválidos" y "no autorizados por la ley", al considerar que Trump se había excedido en la autoridad arancelaria delegada por el Congreso.