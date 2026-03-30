¿Quiénes pagan la mayor parte del coste de los aranceles en EEUU?

POR EFE

Las empresas y los consumidores de Estados Unidos pagan la mayor parte del impacto de los aranceles de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, aunque las empresas europeas también sufren una caída de las exportaciones, según un estudio.

Los economistas del Banco Central Europeo (BCE) dicen en un estudio que "los costes de los aranceles están recayendo principalmente en las empresas y los consumidores de EEUU y solo un 5 % de los costes corren a cargo de empresas extranjeras".

Los aranceles de EEUU subieron desde enero a noviembre de 2025 del 3 hasta el 18 %.

La magnitud de los ajustes en los precios y las cantidades exportadas varían en los socios comerciales como China, Canadá, México y la Unión Europea (UE), añaden los economistas del BCE en un recuadro del próximo boletín económico, publicado este lunes.

Las empresas exportadoras a Estados Unidos absorben solo una pequeña fracción de los costes relacionados con el aumento de los aranceles.