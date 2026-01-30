Claves del acuerdo entre EEUU y El Salvador "de comercio recíproco" para eliminar aranceles

Por revistaeyn.com / EFE
Los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron este jueves el primer "acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental" que, entre otros puntos, supone la eliminación de aranceles para "fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras", según informó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Como parte de los acuerdos, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones de El Salvador al país norteamericano para ciertas exportaciones que califican y que no puedan cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en Estados Unidos.
Este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.
El acuerdo incluye facilidades a la inversión estadounidense, compromisos en recursos energéticos y cooperación en defensa, también existe una eventual compra de reactores nucleares seguros.
"El Salvador se ha comprometido a abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan al comercio en áreas prioritarias, incluyendo la simplificación de los requisitos regulatorios y las aprobaciones para exportaciones estadounidenses, como productos farmacéuticos y dispositivos médicos; eliminar las restricciones de importación de bienes remanufacturados; aceptar los estándares automovilísticos estadounidenses; simplificar los requisitos de certificados de venta gratuita, aceptar certificados electrónicos; eliminar los requisitos de apostilla; y la aceleración de los requisitos de registro de productos para las exportaciones estadounidenses", apunta el acuerdo.
SECTORES DENTRO DEL ACUERDO
Según el texto, El Salvador permitirá y facilitará la inversión estadounidense para explorar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales y recursos energéticos críticos.
También menciona el compromiso de prestar servicios de generación de energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura en “condiciones no menos favorables” que las otorgadas a inversionistas salvadoreños en situaciones similares, conforme al derecho internacional y al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).
Gremiales dispuestas a trabajar para cumplir acuerdo
En este punto, la Administración de Trump se compromete a gestionar, a través del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), financiamiento para sectores críticos en El Salvador, en colaboración con socios del sector privado.
Una de las tareas de El Salvador es adherirse a tratados internacionales de propiedad intelectual. El documento considera también el comercio digital, y en este apartado, el país debe abstenerse de tomar medidas que discriminen a los servicios digitales estadounidenses o productos que se distribuyan por esta vía.
EEUU Y EL SALVADOR FORTALECEN COOPERACIÓN
Estados Unidos y El Salvador "fortalecerán la cooperación económica y de seguridad nacional para mejorar la resiliencia y la innovación de la cadena de suministro mediante acciones complementarias para abordar las políticas no comerciales de otros países".
"Las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a El Salvador alcanzaron los 6.700 millones de dólares en 2024, y el acuerdo facilitará sustancialmente el aumento de las oportunidades para los exportadores estadounidenses", apuntó la Administración estadounidense en una hoja informativa.
El Salvador es parte del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos firmó con Centroamérica y República Dominicana.
Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, con importaciones por 4.243,2 millones de dólares y exportaciones de 1.925,7 millones solo entre enero y noviembre de 2025, lo que deja un déficit comercial con la nación norteamericana de 2.317,5 millones de dólares.
Con información de EFE