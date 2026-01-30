Claves del acuerdo entre EEUU y El Salvador "de comercio recíproco" para eliminar aranceles

Por revistaeyn.com / EFE

Los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron este jueves el primer "acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental" que, entre otros puntos, supone la eliminación de aranceles para "fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras", según informó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Como parte de los acuerdos, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones de El Salvador al país norteamericano para ciertas exportaciones que califican y que no puedan cultivarse, extraerse o producirse naturalmente en Estados Unidos.

Este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

El acuerdo incluye facilidades a la inversión estadounidense, compromisos en recursos energéticos y cooperación en defensa, también existe una eventual compra de reactores nucleares seguros.

"El Salvador se ha comprometido a abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan al comercio en áreas prioritarias, incluyendo la simplificación de los requisitos regulatorios y las aprobaciones para exportaciones estadounidenses, como productos farmacéuticos y dispositivos médicos; eliminar las restricciones de importación de bienes remanufacturados; aceptar los estándares automovilísticos estadounidenses; simplificar los requisitos de certificados de venta gratuita, aceptar certificados electrónicos; eliminar los requisitos de apostilla; y la aceleración de los requisitos de registro de productos para las exportaciones estadounidenses", apunta el acuerdo.