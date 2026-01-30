Centroamérica & Mundo

Un 70,4 % de exportaciones de Guatemala ingresarán a EEUU con arancel cero, según acuerdo

La Asociación Guatemalteca de Exportadores señala que un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas y ciertas manufacturas continúan enfrentando un arancel del 10 %, lo que pone en riesgo miles de empleos, nuevas inversiones y coloca a Guatemala en desventaja frente a competidores directos.

Por revistaeyn.com Guatemala dio un nuevo paso en su relación económica con Estados Unidos tras la firma de un acuerdo comercial que elimina un arancel del 10% para distintos productos guatemaltecos y amplía el acceso al mercado estadounidense. El entendimiento, denominado Acuerdo Recíproco de Aranceles, fue suscrito por la ministra de Economía de Guatemala, Gabriela García, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, luego de un proceso de negociación que el Gobierno calificó como exigente y de alto nivel.

Las autoridades guatemaltecas subrayaron que este nuevo instrumento no reemplaza el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), vigente desde hace más de una década, sino que lo complementa. Según el Ejecutivo, el acuerdo busca modernizar reglas, profundizar la cooperación bilateral y ofrecer mayor previsibilidad a los intercambios comerciales entre ambos países, en un contexto global marcado por la incertidumbre y los cambios en las cadenas de suministro. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Uno de los principales resultados del pacto es la mejora en las condiciones de acceso al mercado estadounidense. De acuerdo con cifras oficiales, el 70,4% de las exportaciones guatemaltecas podrá ingresar a Estados Unidos con arancel cero, lo que representa un alivio significativo para sectores productivos clave y un incentivo para ampliar la oferta exportable del país. “El acuerdo refuerza nuestra relación con el principal socio comercial de Guatemala sobre la base de intereses comunes”, destacó el Gobierno en un comunicado, al tiempo que sostuvo que este paso posiciona al país como un actor confiable, capaz de adaptarse a las nuevas dinámicas del comercio internacional. La ministra García afirmó que el resultado es fruto de un trabajo político, diplomático y técnico sostenido, y aseguró que tendrá efectos positivos en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el bienestar de la población.

VICTORIA A MEDIAS

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala dijo que reconoce la firma del Acuerdo. "Como parte de la delegación del sector privado que acompañó la negociación, reafirmamos nuestro compromiso para que más empresas del sector industrial continúen fortaleciendo el comercio entre ambos países, atendiendo al consumidor estadounidense y generando oportunidades y empleo para Guatemala", dijo la gremial. La Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) reconoce y valora los esfuerzos realizados, no obstante, al no haberse logrado la inclusión de un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas —como vegetales y frutas no tradicionales— así como productos acuícolas y ciertas manufacturas, que continúan enfrentando un arancel del 10 %, se generan condiciones que afectan la competitividad del país. "De mantenerse estas condiciones, se verán forzadas decisiones complejas, como procesos de mecanización acelerada, la pausa de inversiones, la limitación del crecimiento o el traslado de operaciones hacia otros países de la región", dice AGEXPORT.