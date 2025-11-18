EEUU restringe visados a nicaragüenses por facilitar la "inmigración ilegal"

POR EFE

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de visados para ciudadanos nicaragüenses a los que acusa de facilitar la entrada a territorio estadounidense de "inmigrantes ilegales".

"Las investigaciones indican que las entidades que representan estas personas facilitaron el tránsito por Nicaragua, debido a las políticas migratorias permisivas de la dictadura nicaragüense, que desestabilizan la región e impulsan la inmigración ilegal a Estados Unidos", aseguró el Departamento en un comunicado, sin precisar la identidad de los sancionados.

Entre los afectados por estas sanciones, mencionaron a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos que prestan servicios para ayudar a extranjeros que, según el Gobierno, pretenden "inmigrar ilegalmente" a Estados Unidos.

Esta medida se suma a la larga lista de políticas antiinmigración de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desde su regreso al poder se ha enfocado en cumplir su promesa de reducir drásticamente la migración hacia Estados Unidos.

En lo que va de año, el Gobierno estadounidense ha cancelado más de 80.000 visas por diversos motivos. Según el Departamento de Estado, la mitad de las visas fueron canceladas por agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.