EEUU ordena negar residencia a extranjeros con problemas de obesidad y otros padecimientos

POR EFE

El gobierno de Donald Trump ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como la obesidad, o de edad avanzada, que puedan representar una carga pública para el país, según KFF Health News.

El Departamento de Estado de EEUU envió una nueva directriz a los funcionarios de embajadas y consulados en la que se amplía la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en el país.

Si bien, EEUU ha impuesto revisiones de salud para los solicitantes de la visa de inmigrante desde hace décadas, la nueva directriz instruye específicamente que se "debe considerar la salud del solicitante", según la orden citada por KFF, una organización de noticias especializada en salud.