El Niño costaría US$11 billones al mundo: el FIDA advierte sobre impacto alimentario

Centroamérica & Mundo

Un episodio de gran intensidad podría generar pérdidas acumuladas de ingresos durante cinco o seis años. La advertencia cobra relevancia para Centroamérica, donde la irregularidad de las lluvias amenaza las cosechas y la seguridad alimentaria.

Por: Revistaeyn.com Un fenómeno de El Niño de gran intensidad podría provocar pérdidas de ingresos de hasta US$11 billones a escala mundial durante los próximos cinco o seis años, según un análisis divulgado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía. La estimación, presentada el 9 de noviembre en el marco de la COP31, contempla daños en la agricultura y las infraestructuras, así como efectos que se propagan mediante los precios de los alimentos y las materias primas, la demanda y el comercio. Se trata de un escenario de pérdidas acumuladas ante un episodio severo, no de un costo anual ni de daños ya contabilizados.

Una presión que recorre toda la cadena alimentaria

El informe Food Systems Under Stress: Building Resilience from the First Mile advierte que las perturbaciones climáticas se superponen con otras presiones económicas. Según el FIDA, los impactos sobre la energía y los fertilizantes durante 2026 elevaron los costos desde la producción agrícola hasta el procesamiento, el transporte y la distribución. Los productores de pequeña escala, que generan alrededor de un tercio de los alimentos del planeta, resultan especialmente expuestos. El riesgo económico puede persistir después de que termine el episodio climático. Un estudio publicado en Science en 2023 estimó pérdidas de ingresos mundiales de US$4,1 billones y US$5,7 billones asociadas a los eventos de 1982-1983 y 1997-1998, respectivamente. Esa investigación identificó efectos duraderos sobre el crecimiento; sus cálculos corresponden a episodios históricos y no deben sumarse a la proyección del FIDA.

Centroamérica: menos cosechas y mayor dependencia del mercado

Para Centroamérica, la amenaza tiene una expresión concreta en la agricultura de subsistencia. Un informe de octubre de 2026 de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET) identifica déficits de lluvia especialmente pronunciados en el Corredor Seco. Las temperaturas elevadas y los períodos secos durante etapas críticas de los cultivos han aumentado el estrés hídrico y reducido la producción de granos básicos. FEWS NET advierte que una cosecha menor puede aumentar la dependencia de los hogares rurales de las compras de alimentos, en un contexto de precios elevados de productos básicos, combustibles y transporte.

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