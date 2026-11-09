La oportunidad oculta en el comercio entre Estados Unidos y América Latina

3. El capital acumulado por inversión extranjera directa en el corredor llegó a 464 mil millones de dólares en 2025, y cerca del 84% corresponde a inversiones de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, la inversión greenfield de empresas estadounidenses ha caído cerca de 7% anual, mientras que la inversión greenfield global (excluyendo a Estados Unidos) en la región casi se triplicó, de US$45.000 millones a US$133.000 millones.

2. La conectividad digital hace comerciables más actividades en ambas direcciones: los costos de datos cayeron cerca de 21% anual en las principales rutas entre Estados Unidos y América Latina entre 2022 y 2025, y los servicios entregables digitalmente alcanzaron unos 85 mil millones de dólares en 2025, con un crecimiento cercano a 9% anual desde 2023.

1. La cercanía de América Latina , su relativamente menor vulnerabilidad a interrupciones del transporte, la alineación de husos horarios y la integración de proveedores favorecen que las empresas acerquen su producción a los mercados estadounidenses.

Al mismo tiempo, el sistema productivo entre ambas regiones se integra cada vez más, con mayor actividad en sectores de alto valor y roles más diversificados entre países. Según McKinsey, tres factores impulsan esta tendencia:

Según el reciente estudio de McKinsey & Company, las capacidades distintivas de los empresarios y consumidores latinos en Estados Unidos podrían generar un crecimiento significativo en este corredor. Factores como los acuerdos comerciales, los aranceles o la geopolítica ayudan a definir su tamaño, pero no explican por completo cómo las empresas siguen creando valor duradero en él.

Quirch Foods, por ejemplo, nació en Miami en 1967 como importadora familiar y hoy supera los US$4.000 millones en ventas anuales. Laredo, con casi 275.000 habitantes, desarrolló capacidades en logística, almacenaje y agenciamiento aduanal que le permitieron manejar US$354.000 millones en comercio internacional en 2025.

Se trata, una de las arterias económicas más grandes y críticas del mundo. Solo en 2025 generó US$1,5 billones en comercio, cerca de 1,5 veces el comercio total entre Estados Unidos y Canadá y el equivalente al 85% del comercio dentro de la Unión Europea.

A pesar de estas ventajas, las capacidades de los latinos en Estados Unidos siguen fragmentadas y con poca escala, lo que limita las vías para que los distintos actores capturen ese valor de forma integral en cada lugar. McKinsey plantea que un ecosistema integrado y un motor de amplificación para el corredor podrían ayudar a crear y capturar ese potencial, enfocándose en cinco áreas:

* Diseñar capital para habilitar la escala: ampliar el acceso a capital adecuado a cada etapa, desde préstamos de capital de trabajo, financiamiento de cuentas por cobrar y financiamiento comercial hasta inversión en capital accionario, para que más empresas participen en un comercio marcado por ciclos de efectivo más largos, riesgo cambiario y alta inversión inicial.

Un análisis previo de McKinsey encontró que ofrecer más productos y servicios de banca empresarial a empresarios latinos podría cerrar una brecha de 200 mil millones de dólares en préstamos para negocios.

* Construir acceso a mercados y distribución de forma deliberada: conectar los centros especializados con la· demanda latina mediante compras de empresas multinacionales, minoristas, distribuidores, plataformas y canales de importación y exportación.

Cerca del 75% del comercio del corredor se concentra en unos pocos puertos principales, mientras que más de 100 puertos menores manejan el resto, y las ciudades conectadas a más puertos reciben más de tres veces los bienes de consumo de América Latina que otras con poblaciones latinas similares. Estas redes también pueden ser la vía por la que surjan nuevos exportadores: una encuesta del Export–Import Bank de Estados Unidos (EXIM) halló que el 53% de las pequeñas empresas encuestadas quisiera exportar, pero el 45% no sabe por dónde empezar.

* Priorizar la coordinación de instituciones para liderar el cambio: establecer una capa de coordinación con responsabilidades claras que conecte capital, distribución y esfuerzos locales. Ya existe una base para escalar: la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) representa a más de 260 cámaras, y el National Minority Supplier Development Council (NMSDC) conecta a más de 15.000 empresas de minorías mediante 23 consejos regionales.

La Korea International Trade Association ilustra cómo funciona este modelo a escala global, y una versión estadounidense podría apoyar tanto a empresas del corredor que buscan entrar a micromercados latinos en Estados Unidos como a empresas latinas con potencial exportador.

* Hacer de la comercialización un objetivo explícito: construir un proceso repetible que identifique empresas con potencial, valide la demanda, desarrolle productos y talento, y las prepare para exportar y entrar a nuevos mercados. Las empresas latinas exportadoras muestran una productividad sobresaliente, pero solo cerca del 2% de las empresas latinas con empleados exporta hoy.

* Proteger la propiedad y la reinversión: diseñar mecanismos que permitan a los latinos participar más ampliamente en la propiedad a medida que el corredor crece, y no solo recibir ingresos.

Países como Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido han conectado estos cinco elementos para generar un mayor valor económico. Un ecosistema similar podría crear oportunidades comparables en comunidades con importante población latina en Estados Unidos, al aumentar el número de negocios latinos exitosos vinculados al corredor y generar más oportunidades de propiedad y empleo.

El corredor entre Estados Unidos y América Latina es grande, crece y es esencial para el dinamismo económico de la región, aunque aún existen oportunidades por aprovechar.

El camino no está exento de riesgos, pues los vientos en contra y la incertidumbre podrían influir en cómo se concreten. Sin embargo, la actividad comercial en el corredor continuará y muchos de los ingredientes para generar mayor valor ya están presentes.

Para los líderes empresariales, la oportunidad está en sumarse a un sistema integrado que escale de forma consistente las capacidades distintivas de los latinos. Esto podría traducirse en mayor impulso económico y en una vía adicional de movilidad económica para esta población y las comunidades donde vive en todo el país.