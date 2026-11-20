Centroamérica & Mundo

Cinco partidos presentaron fórmulas presidenciales para las elecciones del 28 de febrero de 2027. La exdiputada Mayteé Iraheta encabeza la apuesta de ARENA en una contienda que se resolverá en una sola vuelta y definirá quién gobernará hasta 2033.

Por: Revistaeyn.om El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó la noche del jueves 19 de noviembre su solicitud de inscripción para competir por un tercer mandato consecutivo. Lo hizo en el último día del plazo fijado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa, con quien repite fórmula por Nuevas Ideas. Tras entregar la documentación en San Salvador, Bukele llamó a sus simpatizantes a votar el 28 de febrero. Al cierre del plazo, cinco partidos habían presentado solicitudes para la Presidencia y la Vicepresidencia. El calendario del TSE prevé plazos para resolver las solicitudes, subsanar observaciones y publicar las resoluciones a finales de diciembre.

Quiénes se postulan a la Presidencia

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó el miércoles 18 de noviembre a la exdiputada Mayteé Iraheta y a Verónica Henríquez, la primera fórmula integrada por dos mujeres que se postula a la Presidencia y la Vicepresidencia del país. Iraheta, que fue diputada durante el primer gobierno de Bukele, dijo que busca representar a quienes están descontentos con el Ejecutivo. También planteó la necesidad de un mayor equilibrio de poder a través de las elecciones legislativas y municipales. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentó el martes 17 al médico Rafael Aguirre y a la enfermera Madaí Santos. El jueves también acudieron al TSE el general retirado Alirio García Flamencoy el exalcalde Mauricio Vilanova, del Partido de Concertación Nacional (PCN), así como Orlando del Cid y Josué Bryan Muñoz, de Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

Qué cambia en las elecciones de 2027

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó el 31 de julio de 2025, con 57 votos, la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida, amplió el mandato de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta. Con las nuevas reglas, ganará la fórmula que obtenga más votos, aunque quede por debajo del 50 %. En una contienda con varias candidaturas, los partidos se juegan el resultado en febrero, sin una ronda posterior para reagrupar apoyos. La reforma también acortó el segundo mandato de Bukele, que debía concluir en 2029, para que termine el 1 de junio de 2027. El adelanto hace coincidir la elección presidencial con la de las 60 diputaciones propietarias de la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales. El 28 de febrero se decidirá quién ocupará el Ejecutivo hasta 2033 y con qué correlación de fuerzas comenzará su mandato en la Asamblea.

La seguridad favorece a Bukele y la economía preocupa a los votantes