El Salvador: crean nuevo ente para administrar hospitales públicos

POR EFE

La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche de este martes una ley que da vida a un nuevo ente para la administración de los hospitales públicos directamente desde la Presidencia de la República y no desde el Ministerio de Salud entre críticas por falta de transparencia.

"Se ha advertido la necesidad de crear un sistema moderno que facilite a la ciudadanía el acceso a servicios de salud inmediatos, actualizados y renovados, en los que se proporcione asistencia médica eficiente, permanente e inmediata", reza el decreto aprobado con 57 votos del oficialismo y sus aliados.

El documento indica que esta instancia gubernamental apoyará "al Ministerio de Salud en la atención de salud que requieren los habitantes", por lo en una primera etapa se le otorgarán al nuevo ente las instalaciones del Hospital Nacional Especializado "Rosales", el más grande del país, y el Hospital de Consulta Externa Especializada, mientras que el resto se trasladarán paulatinamente.