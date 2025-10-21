Centroamérica & Mundo

China convierte la furia de los tifones en una fuente de energía limpia

Por revistaeyn.com En las costas de la provincia de Guangdong, en el sur de China, el horizonte marino está cambiando. Cientos de turbinas eólicas se alzan sobre el mar de la China Meridional, transformando el poder del viento en electricidad para hogares, fábricas y oficinas. Estas gigantes estructuras, que alcanzan hasta 30 pisos de altura, simbolizan la apuesta del país asiático por un futuro energético más sostenible. Actualmente, Guangdong concentra cerca del 15 % de todas las turbinas marinas del planeta, y las autoridades locales planean duplicar esa cifra en los próximos cinco años.

Sin embargo, estas torres se enfrentan a uno de los enemigos más poderosos de la naturaleza: los tifones. Estos ciclones tropicales, equivalentes a los huracanes en otras regiones del mundo, azotan las costas chinas cada año con vientos que superan los 200 kilómetros por hora. El tifón Ragasa, que arrasó el sur del país en septiembre, alcanzó ráfagas de 241 km/h, dejando un rastro de destrucción. Más noticias en nuestro canal de Whatsapp Paradójicamente, las mismas zonas más castigadas por los tifones son también las que poseen el mayor potencial eólico. “El desafío es lograr que las turbinas no solo soporten los tifones, sino que también aprovechen las ráfagas previas a su llegada”, explica Zhu Ronghua, director del Laboratorio de Energía Eólica Marina Yangjiang.

FUERZA DE LA NATURALEZA

China ha decidido liderar esta transformación. Según Qiao Liming, exdirector de estrategia asiática del Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), el país ha convertido el viento marino en un pilar de sus metas ambientales: alcanzar el pico de emisiones antes de 2030 y la neutralidad de carbono en 2060. Para enfrentar la fuerza de la naturaleza, el país ha desarrollado turbinas “tipo tifón”, capaces de resistir vientos de casi 200 km/h durante diez minutos. Otras, como las “clase tifón” certificadas por normas internacionales, soportan ráfagas de hasta 290 km/h. En promedio, se estima que cada parque eólico marino chino enfrentará un centenar de tifones durante su vida útil de 25 años. Las empresas locales están innovando rápidamente. Mingyang Smart Energy, por ejemplo, ha diseñado el modelo OceanX, una turbina flotante con dos hélices que giran en direcciones opuestas, lo que mejora la eficiencia energética en más de 4 %.

Su estructura, hecha de concreto ultrarresistente, puede soportar presiones extremas y se orienta automáticamente hacia el viento para reducir el impacto del tifón. En 2024, OceanX resistió sin daños el paso del supertifón Yagi, que golpeó Guangdong con vientos de 133 km/h.