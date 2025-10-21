Empresas & Management

El Salvador: Impulsan que más empresas sean certificadas como Operadores Confiables

De acuerdo con datos oficiales, hasta mediados de 2024 se contabilizaban 14 empresas con esta certificación, y en septiembre de 2025 se sumaron otras 10, lo que refleja el crecimiento progresivo de este modelo.

Por revistaeyn.com La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, destacó que la meta para este año es alcanzar las 100 empresas certificadas como Operadores Confiables, también conocidos como Operadores Económicos Autorizados (OEA). Este programa, liderado por la Dirección General de Aduanas, permite a las compañías certificadas agilizar sus procesos de comercio exterior al utilizar las fronteras como un simple paso, sin papeleo adicional ni revisiones exhaustivas.

Cuéllar resaltó que este esquema representa una ventaja competitiva para las empresas, ya que facilita el movimiento de mercancías y reduce tiempos en los trámites aduaneros. “Del total de operadores confiables certificados, el 50 % ha sido capacitado directamente por COEXPORT, lo que refleja nuestro compromiso con la profesionalización y la modernización del sector exportador”, puntualizó. Actualmente, en el país hay más de una veintena de empresas con esta certificación, pertenecientes a sectores como logística, transporte, consumo masivo, farmacéutico y manufactura. El programa, implementado en 2020, otorga beneficios como prioridad en los procesos aduaneros, reducción de verificaciones físicas y documentales, así como el uso de herramientas digitales que agilizan la gestión.