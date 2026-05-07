El Salvador: ratifican reforma que da representación parlamentaria a la diáspora

POR EFE

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ratificó este jueves una reforma constitucional para que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el Órgano Legislativo, como solicitó el presidente Nayib Bukele.

La reforma, que fue aprobada en primera lectura el pasado 29 de abril sin un estudio o análisis anterior, modifica el primer inciso del artículo 79 de la Carta Magna para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman el Parlamento.

Según la iniciativa, ratificada con 57 votos de 60 legisladores, la cantidad de diputados que tendrá la circunscripción de la diáspora salvadoreña se establecerá de acuerdo con el número de ciudadanos que tengan en su documento único de identidad (DUI) su "domicilio en el extranjero".