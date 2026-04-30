El Salvador: Congreso reforma Constitución para dar representación a la diáspora

Por: EFE

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche de este miércoles, a petición del presidente del país Nayib Bukele, y con los votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI), una reforma constitucional para que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el Órgano Legislativo.

La reforma, que aún requiere ratificación para entrar en vigor y llega antes de los comicios de 2027 tras cambios electorales previos, modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución salvadoreña para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños en el extranjero, con lo que tendrían al menos dos diputados de los 60 que conforman este órgano.

"En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral en el territorio de la República es la población y en el extranjero el registro electoral", señala la nueva redacción del artículo.

Según la iniciativa, aprobada con 57 votos de 60 legisladores sin debate ni estudio previo, la cantidad de diputados que tendrá la circunscripción de la diáspora salvadoreña se establecerá de acuerdo con el número de ciudadanos que tengan en su documento único de identidad (DUI) su «domicilio en el extranjero».

De acuerdo con datos del Gobierno, más de 3 millones de salvadoreños viven fuera del país y de estos solo 950.000 establecieron legalmente su domicilio en el extranjero.