Centroamérica & Mundo

Ingresos del Canal de Panamá superan lo previsto y crecieron 14,4 % en 2025

Durante el año fiscal 2025, que culminó el pasado 30 de septiembre, el Canal de Panamá alcanzó una ganancia neta de US$4.134 millones, superando en US$372 millones proyectado en el presupuesto.

Por Agencia EFE Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron un 14,4 % en el año fiscal 2025, respecto al anterior, y alcanzaron los US$5.705 millones, un monto que incluso excedió lo presupuestado para el período (US$5.623,5 millones), informó la administración de la vía interoceánica. Durante el año fiscal 2025, que culminó el pasado 30 de septiembre, "el Canal de Panamá alcanzó una ganancia neta de US$4.134 millones, superando en US$372 millones proyectado en el presupuesto, a pesar de los retos derivados de condiciones climáticas y de mercado", detalla un comunicado oficial.

Agrega que este resultado final también representa un incremento de US$695 millones en comparación con la ganancia neta obtenida en el año fiscal 2024, de US$3.439 millones. El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, ya había adelantado a inicios de septiembre pasado que se había alcanzado con antelación la meta presupuestaria de 2025, en medio de la volatilidad mundial alimentada por la política de aranceles de Estados Unidos. "Ha habido (este año) mucha de la carga que posiblemente hubiera transitado el próximo año (...) muchas de esas entregas (de mercancías) se están haciendo ahora", comentó Vásquez a los periodistas el pasado 9 de septiembre. Esa es una de las razones por las que el presupuesto del año fiscal 2026 prevé una caída en los ingresos del Canal, dado que se espera "una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial", como explicó Vásquez semanas atrás. El presupuesto del Canal para el año fiscal 2026 tiene un monto de US$5.207,2 millones de dólares en ingresos, un 7,4 % menos de lo proyectado para el 2025 (y finalmente superado). La caída proyectada de los ingresos en el 2026 sin embargo no se refleja en los aportes al fisco panameño, calculados en US$3.193,8 millones, US$404,3 millones o un 14,5 % más que en el año fiscal 2025.

Crecen los tránsitos y el tonelaje

En su informe el Canal de Panamá, por donde pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, destaca que en 2025 registró un total de 13.404 tránsitos, con alza del 19,3 % con relación al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 11.240 tránsitos. El crecimiento estuvo impulsado por los segmentos de contenedores y gas licuado de petróleo (LPG), mientras que el de graneleros continuó su recuperación. En cambio, el tránsito de gas natural licuado (LNG) fue menor debido a los elevados costos de flete en el mercado internacional, explica la administración del paso navegable de 82 kilómetros y que enlaza el Atlántico y el Pacífico. El tonelaje total alcanzó 489,1 millones de toneladas CP/SUAB, un incremento del 15,6 % respecto a las 423,1 millones del año fiscal 2024.