El Salvador supera el millón de visitantes internacionales en el primer trimestre

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Funcionarios de Gobierno salvadoreño dicen que este resultado refleja el posicionamiento del país en el escenario global, impulsado por una estrategia integral que combina seguridad, promoción internacional, eventos de alto nivel y fortalecimiento del sector turístico.

Por revistaeyn.com La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, afirmó que el país continúa consolidándose como un destino turístico en crecimiento a escala internacional, al superar el millón de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2026. Este resultado, dice la funcionaria, refleja el posicionamiento del país en el escenario global, impulsado por una estrategia integral que combina seguridad, promoción internacional, eventos de alto nivel y fortalecimiento del sector turístico.

“Tenemos la meta de alcanzar 4,2 millones de visitantes internacionales para este 2026, lo que representaría más de US$3.600 millones en ingreso de divisas. Estos resultados son gracias a todos los eventos que hemos estado realizando”, destacó la titular de Turismo. Durante los primeros meses del año, El Salvador ha sido sede de importantes eventos internacionales que han dinamizado la llegada de turistas, entre ellos torneos internacionales de golf, la residencia artística de Shakira, el IRONMAN 70.3 San Salvador y la temporada de Semana Santa, que tradicionalmente atrae a millares de visitantes.