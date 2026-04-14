República Dominicana registró récord de 3,7 millones de visitantes en primer trimestre

Centroamérica & Mundo

Los países emisores que más visitantes aportaron en marzo fueron Estados Unidos con 45 %, Canadá con 23%, Argentina, 5%, Colombia, 4%, Alemania, Francia, Reino Unido, España y México, un 2% y Perú, un 1%.

Por Agencia EFE República Dominicana recibió 3.710.374 visitantes en el primer trimestre, un "récord" para un período similar y un crecimiento del 10,8 % con respecto a los primeros tres meses del año pasado, según informó el Ministerio de Turismo (Mitur). El ministro de Turismo dominicano, David Collado, informó en un documento que en el primer trimestre arribaron 2.603.777 visitantes vía aérea y 1.106.597 a través de cruceros.

El funcionario destacó el "favorable" comportamiento del turismo dominicano el mes pasado, pese al entorno mundial. Collado indicó que también en marzo se logró otro "récord" de visitantes para un período de un mes con la llegada de 1.305.866 visitantes. Los países emisores que más visitantes aportaron en marzo fueron Estados Unidos con 45 %, Canadá con 23%, Argentina, 5 %, Colombia, 4 %, Alemania, Francia, Reino Unido, España y México, un 2 % y Perú, un 1 %.