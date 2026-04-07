Flujo de turistas se dispara en Centroamérica durante Semana Santa y marca récords

Centroamérica & Mundo

Factores como la mejora en la seguridad, la promoción turística y la conectividad regional están impulsando una recuperación y un crecimiento que posiciona a la región centroamericana como un destino competitivo en el escenario global.

Por revistaeyn.com La Semana Santa de 2026 dejó cifras récord en el flujo de turistas internacionales en Centroamérica, consolidando a la región como uno de los destinos más dinámicos del hemisferio durante el periodo vacacional. Datos oficiales de instituciones migratorias y de turismo reflejan un crecimiento sostenido en la movilidad de viajeros, impulsado por la conectividad, la seguridad y la diversificación de destinos.

En Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó que más de 501.000 personas cruzaron las fronteras del país durante el asueto, lo que representa un incremento del 2 % respecto a 2025. “El flujo migratorio regular en Guatemala registró un incremento del 2 % durante la Semana Santa 2026”, indicó la entidad, destacando la alta movilidad en uno de los periodos más activos del año. El Aeropuerto Internacional La Aurora y el paso fronterizo de Valle Nuevo concentraron el mayor movimiento, mientras que visitantes provenientes de El Salvador, Estados Unidos y Honduras lideraron los ingresos. El dinamismo fue aún más marcado en El Salvador. La ministra de Turismo, Morena Valdez, informó que el país recibió 208.000 visitantes internacionales, un crecimiento del 50 % en comparación con el año anterior. “Esto representa un 44 % por encima de la meta establecida para este año”, subrayó la funcionaria. Además, más de 2 millones de personas visitaron espacios turísticos, un alza del 28 %. Destinos como Surf City y el Centro Histórico de San Salvador se posicionaron como los más concurridos, este último con 760.000 visitantes. Según el Ministerio de Turismo, el sector ya aporta el 10 % del PIB nacional. Honduras también reportó cifras robustas. El Instituto Nacional de Migración (INM) contabilizó el ingreso de 98.383 personas, de las cuales 57.675 fueron extranjeros. El director del INM, Carlos Cordero, destacó que “ha sido muy parejo para esta Semana Santa la actividad entre extranjeros y hondureños”, resaltando la eficiencia operativa en los puntos fronterizos. La conectividad aérea, incluida una nueva ruta directa desde México, contribuyó al incremento de visitantes internacionales.