El Salvador proyecta ocupación hotelera podría alcanzar el 100 % en Semana Santa

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Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La Semana Santa de 2026 se perfila como una de las temporadas más dinámicas para el turismo en El Salvador, con expectativas de crecimiento tanto en la llegada de visitantes internacionales como en la movilización interna, de acuerdo con proyecciones de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y el Ministerio de Turismo (MITUR). Según estimaciones oficiales, el país espera recibir alrededor de 145.000 turistas internacionales durante el período vacacional, lo que representaría un incremento del 4,3 % en comparación con los 139.000 visitantes registrados en 2025.

A este flujo se suma una movilización interna de aproximadamente 1,7 millones de salvadoreños, lo que anticipa un fuerte dinamismo en sectores como comercio, transporte, hotelería y servicios. El informe de CAMARASAL destaca que “el panorama para esta temporada es altamente positivo”, en un contexto en el que el turismo ya aporta cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este desempeño está respaldado por un aumento en consultas y reservaciones anticipadas desde inicios de año, lo que evidencia una mayor planificación de viajes por parte de los turistas. Con más de 815.000 visitantes internacionales registrados en los primeros dos meses del año, El Salvador consolida una tendencia de crecimiento sostenido, reafirmando al turismo como un eje estratégico para su desarrollo económico. En destinos consolidados, especialmente de sol y playa, así como en zonas con tradición cultural y religiosa, se proyectan niveles de ocupación elevados, que en algunos casos podrían alcanzar el 100 %. Este comportamiento responde, según CAMARASAL, a una mayor confianza en el destino, impulsada por factores como la seguridad, la promoción internacional y el posicionamiento que El Salvador ha venido construyendo en los últimos años. En cuanto a la procedencia de los visitantes, los principales mercados emisores se mantienen estables, con Guatemala, Estados Unidos y Honduras a la cabeza. No obstante, el sector también reporta una creciente diversificación, con turistas provenientes de países de Latinoamérica, Canadá y Europa, además de la incorporación de nuevos mercados como Uruguay y Paraguay.